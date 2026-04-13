Azərbaycan əhalisinin sayı

Azərbaycan əhalisinin sayı artıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu, Dövlət Statistika Komitəsinin yanvar-fevral ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəricilərini əks etdirən nəşrdə öz əksini tapıb.

Bildirilib ki, əhalinin sayı ilin əvvəlindən 1 689 nəfər və ya 0,02 faiz artaraq 2026-cı il fevral ayının 1-i vəziyyətinə 10 264 040 nəfərə çatıb.