Daha yaxşı yuxu üçün şam yeməyini nə vaxt yeməliyik?
Şam yeməyini erkən və vaxtında yemək vərdişi orqanizmə, xüsusilə də yuxu keyfiyyətinə birbaşa müsbət təsir göstərir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, beynəlxalq qidalanma mütəxəssisləri şam yeməyi üçün ən uyğun vaxtın 17:00-dan 19:00-a qədər olduğunu bildirirlər. Əgər bu qədər erkən yemək imkanınız yoxdursa, qızıl qayda budur: Yatmazdan ən az 2-3 saat əvvəl yeməyi bitirməlisiniz.
Niyə 2-3 saat? Çünki bu müddət mədənizin qidanın böyük hissəsini həzm etməsi üçün lazımdır. Bu, yatarkən şişkinlik, həzm pozğunluğu və reflyuks (mədə turşusunun qida borusuna qayıtması) riskini azaldır.
Metabolizm və insulin həssaslığı axşam saatlarında yavaşlamağa başlayır. Əgər çox gec yemək yesəniz:
Bədəniniz dincəlməli və özünü bərpa etməli olduğu vaxtda həzm prosesi ilə məşğul olmaq məcburiyyətində qalır.
Axşam saat 20:00-dan sonra yeyilən ağır yeməklər mədənin bütün gecə işləməsinə səbəb olur ki, bu da dərin yuxu müddətini qısaldır.
Yatmazdan əvvəl qəbul edilən karbohidrat və şəkər qan şəkərinin dalğalanmasına, nəticədə gecə yarısı oyanmanıza və ya səhər halsız qalmağınıza yol açır.
Bu vərdişi bir neçə həftə davam etdirsəniz, aşağıdakı müsbət dəyişiklikləri görəcəksiniz:
Axşamlar təbii şəkildə yuxunuzun gəlməsi.
Daha dərin yuxu və gecə boyu daha az oyanmaq.
Səhər oyandıqda mədədə yüngüllük hissi və şişkinliyin olmaması.
Çəkinizi qorumağın asanlaşması (bədən enerjini yağ kimi saxlamaq əvəzinə istifadə etməyə vaxt tapır).
Şam yeməyində nə yeməli?
Üstünlük verin: Balıq, toyuq, yumurta, tərəvəzlər və "yavaş" karbohidratlar (qəhvəyi düyü, şirin kartof).
Uzaq durun: Qızardılmış, hədsiz acılı və ya şəkərli qidalar, kofein və alkoqol.
Əgər yatmazdan əvvəl həqiqətən acısanız, ağır yemək əvəzinə banan, sadə qatıq və ya bir neçə qoz-fındıq kimi yüngül qəlyanaltı seçin.
