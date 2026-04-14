https://news.day.az/azerinews/1827725.html
Şirvanda əməliyyat: keçmiş məhkumdan 8 kilo narkotik aşkarlandı - VİDEO
Şirvanda keçmiş məhkumdan 8 kq narkotik vasitə aşkarlanıb.
Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Belə ki, Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər də eyni əmələ görə məhkum olunmuş Ruslan Əliyev saxlanılıb.
Ondan 8 kiloqrama yaxın narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanaraq götürülüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
