Yanvar-mart aylarında Azərbaycandan Ermənistana ixrac olunan məhsulların dəyəri açıqlandı
Cari ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycandan Ermənistana 5,758 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac olunub.
Day.Az bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu göstərici Azərbaycanın ümumi ixracının 0,96 faizini təşkil edib.
Xəbər yenilənəcək
