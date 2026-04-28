Bakıda bəzi ərazilərdə yaşayan şəxslərə maddi yardım ediləcək
Bakı şəhəri Nizami rayonu Keşlə qəsəbəsində güclü yağış nətisəində evləriyararsız hala düşən vətəndaşlara yardım göstəriləcək.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu, Bakı şəhərində və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində güclü leysan yağışları və yaranan sel suları nəticəsində dəymiş zərərin fəsadlarının aradan qaldırılması ilə bağlı görüləcək işlərin siyahısında yer alıb.
Belə ki, M.Ə.Sabir və B.Mirzəyev küçələrində çirkab suların təsirinə məruz qalmış 61 fərdi yaşayış evin təmir-bərpa ediləcək.
Yararsız hala düşmüş məişət əşyalarına görə maddi yardım (qiymətləndirmə xərcləri daxil olmaqla) veriləcək.
Həmin yaşayış evlərinin sakinlərinin 3 aylıq kirayə haqları (bank xərcləri daxil olmaqla) ödəniləcək.
