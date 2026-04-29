Bakı Metropolitenində xarici bank kartları ilə də ödəniş etmək mümkündür
AZCON Holding şirkətlərindən olan "Bakı Metropoliteni" QSC sərnişinlər üçün rəqəmsal ödəniş imkanlarını genişləndirərək, artıq xarici emissiyalı bank kartları ilə ödənişi mümkün edib.
Bu barədə Day.Az-a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən bildirilib.
Qeyd edilib ki, NFC texnologiyası əsasında tətbiq olunan təmassız ödəniş sistemi sayəsində sərnişinlər beynəlxalq bank kartlarından istifadə edərək turniketlərdən rahat və sürətli keçid edə bilərlər.
Yenilik may ayında Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumu ərəfəsində həyata keçirilən tədbirlərdən biri olmaqla, xüsusilə şəhərimizə gələn xarici vətəndaşlar və turistlər üçün əlavə üstünlüklər yaradır. Belə ki, onlar artıq yerli ödəniş vasitəsi əldə etmədən, mövcud bank kartları ilə metropolitendən istifadə imkanına malikdirlər.
Qeyd edək ki, Bakı metropolitenində NFC texnologiyasına əsaslanan ödəniş sisteminin tətbiqinə ötən ildən başlanılıb. Bu müddət ərzində ümumilikdə 31 milyon sərnişin NFC vasitəsilə ödəniş imkanından yararlanıb. Hazırda isə bu üsul metropolitendə həyata keçirilən bütün ödənişlərin təxminən 29%-ni təşkil edir.
Yeniliyin tətbiqi "K-Group" (BakıKart) şirkəti və banklarla əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilib.
