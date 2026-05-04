Prezident İlham Əliyev: Həm Azərbaycan, həm də Ermənistan artıq sülhün praktik faydalarını görürlər Həm Ermənistan, həm də Azərbaycan artıq sülhdən real faydalar əldə ediblər. Day.Az Trend xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İrəvanda keçirilən "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci sammitində videobağlantı vasitəsilə çıxışı zamanı bildirib.
Sülhün digər nailiyyəti bağlantıdır. Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu Azərbaycanı onun eksklavı Naxçıvanla birləşdirəcək və bu yol Orta Dəhlizin bir hissəsi olacaq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci Zirvə toplantısında videobağlantı formatında çıxışında səsləndirib.
Dövlətimizin başçısı, həmçinin əlavə edib ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan artıq sülhün praktik faydalarını görürlər.
