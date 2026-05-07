https://news.day.az/azerinews/1832879.html Rusiyada 14 hava limanı bağlanıb Rusiyada pilotsuz uçuş aparatları təhlükəsi səbəbindən ən azı 14 hava limanında uçuşlara müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub. Day.Az Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, məhdudiyyətlər Moskvanın Vnukovo və Şeremetyevo hava limanları ilə yanaşı, Soçi, Samara, Krasnodar və digər şəhərlərin hava limanlarında da tətbiq edilib.
