Anakliya Qara dənizdə əsas konteyner mərkəzinə çevrilə və Orta Dəhlizin əhəmiyyətini gücləndirə bilər — ADY
Anakliya dərin dəniz limanının inkişafı növbəti onillik ərzində Qara dəniz regionu və Orta Dəhlizin daha geniş ərazisində əsas transformativ logistika layihələrindən birinə çevrilə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin Marketinq və Tarif Siyasəti Departamentinin Marketinq şöbəsinin rəis müavini Ziya Məmmədov sosial şəbəkə hesabında yazıb.
O qeyd edib ki, Avrasiya ticarət yolları şaxələndirildikcə Anakliya Çin, Mərkəzi Asiya, Xəzər regionu, Cənubi Qafqaz və Avropa arasında strateji əlaqəni gücləndirmək potensialına malikdir.
"Limanın planlaşdırılan dərin su infrastrukturu xüsusilə əhəmiyyətlidir. Dərinliyi təxminən 16 metr və gələcəkdə ildə 1 milyon TEU-dan çox genişləndirmə hədəfləri ilə Anakliya potensial olaraq böyüktutumlu konteyner gəmilərini birbaşa idarə edə biləcək ki, bu da bir çox regional Qara dəniz limanlarının hələ də məhdudiyyətlərlə üzləşdiyi imkandır.
Bu, konteynerlərin idarə olunmasının səmərəliliyinin artırılması; qidalandırıcı gəmiçilik sistemlərindən asılılığın azaldılması; Qara dəniz və Avropa arasında yük axınlarının daha sürətli inteqrasiyası; dəmir yolu və dəniz nəqliyyatı arasında multimodal koordinasiyanın yaxşılaşdırılması; və regional təchizat zəncirlərinin dayanıqlığının artırılması kimi potensial faydalar yaradır.
Orta Dəhliz kontekstində Anakliya sadəcə başqa bir liman layihəsi deyil. Şərq-Qərb istiqamətində artan yük həcmləri üçün strateji balans mərkəzinə çevrilə bilər. Transxəzər dəhlizi vasitəsilə yük daşınması artdıqca limanlara, dəmir yolu infrastrukturuna və gömrük sistemlərinə təzyiq qaçılmaz olaraq artacaq. Bu şəraitdə Qara dəniz marşrutunda əlavə dəniz tutumu strateji əhəmiyyət kəsb edir", - deyə Z.Məmmədov əlavə edib.
Onun sözlərinə görə, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Xəzər dənizindəki bərə əməliyyatları, Gürcüstan dəmir yollarının modernləşdirilməsi və gömrük sistemlərinin rəqəmsal inteqrasiyası arasında gələcək uyğunlaşdırma Orta Dəhlizin əməliyyat rəqabət qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər.
Ziya Məmmədov əlavə edib ki, daha bir vacib amil geosiyasi diversifikasiyadır. Qlobal təchizat zəncirləri getdikcə alternativ ticarət dəhlizlərinə yönəlir, tək marşruta əsaslanan logistikadan asılılığın azaldılması, daha çevik multimodal nəqliyyat modelləri və Avrasiya üzrə daha sürətli tranzit həlləri ön plana çıxır.
"Bu tendensiya Cənubi Qafqazın uzunmüddətli strateji əhəmiyyətini formalaşdırır.
Məncə, regional logistika arxitekturasına effektiv şəkildə inteqrasiya olunarsa, Anakliya Qara dənizdə ən böyük konteyner mərkəzinə, eləcə də Fars körfəzi, Orta Asiya və Qafqaz ölkələri arasında artan ticarət əlaqəsi üçün əsas infrastruktur sütununa çevrilə bilər", - deyə o vurğulayıb.
Z.Məmmədov qeyd edib ki, daha geniş kontekstdə Anakliyanın gələcək rolu sırf nəqliyyat funksiyasından daha da kənara çıxa bilər:
"Layihə regional ticarət coğrafiyasını dəyişdirmək, tranzit iqtisadiyyatlarını gücləndirmək və Avrasiyada Orta Dəhlizin geosiyasi əhəmiyyətini artırmaq potensialına malikdir".
Qeyd edək ki, Orta Dəhliz regionun bir sıra ölkələrindən keçən, Asiya ilə Avropanı birləşdirən nəqliyyat və ticarət marşrutudur. Bu, ənənəvi Şimal və Cənub dəhlizlərinə alternativdir.
Marşrut Çindən başlayır və Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan kimi Mərkəzi Asiya ölkələrindən, həmçinin Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçərək Avropaya çatır. Orta Dəhliz Asiyanın şərq bölgələrini, o cümlədən, Çini Avropa ilə birləşdirən, daha uzun dəniz yollarından yan keçməklə quru yolu təklif edir.
