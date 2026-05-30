Mercedes-Benz ABŞ bazarından çıxa bilər
Mercedes-Benz ABŞ bazarında fəaliyyətini tamamilə dayandırmaq təhlükəsi ilə üzləşib.
Day.Az bu barədə xarici mediaya istinadla xəbər verir.
Çinlə əlaqəli istehsalçıların işini məhdudlaşdırmağı hədəfləyən yeni ikipartiyalı qanun layihəsi hazırda ABŞ Konqresində nəzərdən keçirilir. Bu qanun layihəsi, kapital strukturu birbaşa və ya dolayı yolla Çin də daxil olmaqla, xarici rəqib hökumətlərin paylarını əhatə edən markaların avtomobillərinin satışına rəsmi qadağa qoyulmasını tələb edir. Ən böyük fərdi səhmdarı Çinin dövlətə məxsus avtomobil istehsalçısı BAIC olan Mercedes-Benz bu qaydalara uyğundur.
Məlumatı mənbələr bildiriblər ki, qanun layihəsində nəzərdə tutulan istisnalar ölkədə əhəmiyyətli istehsal gücünə malik olan Mercedes-Benz şirkətinə şamil edilməyəcək.
