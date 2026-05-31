Ən çox allergiyaya səbəb olan giləmeyvələr - Mütəxəssislərdən xəbərdarlıq
Giləmeyvələr sağlam qidalanmanın vacib hissəsi hesab olunsa da, bəzi insanlarda ciddi allergik reaksiyalara səbəb ola bilər. Allergoloqlar bildirirlər ki, xüsusilə çiy halda istehlak olunan bəzi giləmeyvələr immun sisteminin həddindən artıq reaksiyasını tətikləyə bilir.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə, ən çox allergiya ilə əlaqələndirilən giləmeyvə növü çiyələkdir. Çiyələyin tərkibində olan müəyyən zülallar bəzi insanlarda ağızda qaşınma, dəri səpgiləri, öskürək, nəfəs darlığı və nadir hallarda anafilaktik şok kimi ağır reaksiyalar yarada bilər. Araşdırmalar göstərir ki, çiyələk allergiyası xüsusilə uşaqlarda daha çox müşahidə olunur.
Moruq da allergik reaksiyalara səbəb ola bilən giləmeyvələr sırasındadır. Alimlər moruğun tərkibində müxtəlif allergen zülalların olduğunu və bəzi insanlarda digər meyvələr və ya ağac tozcuqları ilə çarpaz reaksiyalar yarada bildiyini bildirirlər.
Bundan əlavə, böyürtkən və qaragilə allergiyaları daha nadir hesab edilsə də, bu hallara da rast gəlinir. Xüsusilə ağcaqayın tozcuqlarına qarşı həssaslığı olan şəxslərdə bəzi giləmeyvələr ağız boşluğunda qaşınma və boğazda narahatlıq yarada bilər. Bu vəziyyət "oral allergiya sindromu" kimi tanınır.
Həkimlər qeyd edirlər ki, giləmeyvə qəbulundan sonra qaşınma, səpgi, şişkinlik, nəfəsalma çətinliyi və ya başgicəllənmə kimi əlamətlər yaranarsa, dərhal tibbi yardıma müraciət edilməlidir. Allergiyanın dəqiq səbəbini müəyyənləşdirmək üçün isə xüsusi testlərdən keçmək tövsiyə olunur.
Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, giləmeyvə allergiyası ümumilikdə geniş yayılmış olmasa da, risk qrupuna daxil olan şəxslər bu məhsulları ehtiyatla istehlak etməli və mümkün reaksiyalara qarşı hazırlıqlı olmalıdırlar.
