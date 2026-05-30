https://news.day.az/azerinews/1838226.html Sabah Masazırın bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq Mayın 31-də Abşeron Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində yerləşən 110/35/10 kilovoltluq "Masazır" yarımstansiyasında təmir-təftiş işləri həyata keçiriləcək.
Sabah Masazırın bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq
Mayın 31-də Abşeron Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində yerləşən 110/35/10 kilovoltluq "Masazır" yarımstansiyasında təmir-təftiş işləri həyata keçiriləcək.
Day.Az "Azərişıq" ASC-nin saytına istinadla xəbər verir ki, bununla əlaqədar olaraq saat 09:00-dan 17:00-dək Masazır qəsəbəsinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
Təmir işləri başa çatdıqdan sonra sözügedən ərazi daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре