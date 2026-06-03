https://news.day.az/azerinews/1838908.html Maştağadakı yanğın söndürüldü Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi ərazisində yanğın söndürülüb. Bu barədə Day.Az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, yanğınsöndürənlər tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər sayəsində yanğın genişlənməsinə, həmçinin ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən tam söndürülüb.
Maştağadakı yanğın söndürüldü
Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi ərazisində yanğın söndürülüb.
Bu barədə Day.Az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, yanğınsöndürənlər tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər sayəsində yanğın genişlənməsinə, həmçinin ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən tam söndürülüb.
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