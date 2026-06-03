Maştağadakı yanğın söndürüldü

Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi ərazisində yanğın söndürülüb.

Bu barədə Day.Az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, yanğınsöndürənlər tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər sayəsində yanğın genişlənməsinə, həmçinin ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən tam söndürülüb.