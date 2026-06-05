BMT Xəzər dənizi ilə bağlı həyəcan təbili çalıb
Xəzər dənizi sahil xəttindən sürətlə geri çəkilir. Alimlərin proqnozlarına görə, yaxın 50 il ərzində su səviyyəsi enməyə davam edəcək ki, bu da beş sahilyanı ölkədə milyonlarla insanın həyatına təsir göstərə və regionun unikal ekosisteminə ciddi zərər vura bilər.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə BMT Xəbərlər Xidməti məlumat yayıb.
5 iyun hər il qeyd olunan Ümumdünya Ətraf Mühit Günü münasibətilə 2026-cı ildə keçirilən əsas beynəlxalq tədbirlər Azərbaycanda baş tutur. Bu il BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı (UNEP) tərəfindən təşkil edilən kampaniya "Now For Climate" şüarı altında keçirilir və iqlim böhranının həlli yollarının axtarışına yönəlib.
Regionun iqlim gündəliyində əsas mövzulardan biri dünyanın ən böyük qapalı su hövzəsi olan Xəzər dənizinin sürətlə dayazlaşması olaraq qalır. Peyk görüntülərində dənizin geri çəkilməsi aydın görünür: kilometrlərlə üzə çıxmış qumlu dayazlıqlar limanları və balıqçı kəndlərini sahildən uzaqlaşan su ilə əlaqəsiz vəziyyətə salır.
Elmi proqnozlar nikbin deyil: güclü dəlillər göstərir ki, yaxın 50 ildə su səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə enməyə davam edəcək və bu proses beş sahilyanı ölkədə milyonlarla insanın həyatına və rifahına birbaşa təsir göstərəcək. Bu prosesin əsas səbəbi qlobal istiləşmədir ki, bu da suyun intensiv buxarlanmasına gətirib çıxarır.
İqtisadi nəticələrlə yanaşı, unikal ekosistem də ciddi risk altındadır. Xəzər dənizi nəsli kəsilməkdə olan bir neçə növün, o cümlədən planetdə qalan nərə balıqlarının təxminən 90 faizinin məskənidir. Dəniz səviyyəsinin enməsi səbəbindən balıqlar artıq kürütökmə üçün çay deltalarına çıxmaqda çətinlik çəkirlər.
2003-cü ildə beş sahilyanı dövlət Xəzər dənizinin dəniz mühitinin qorunmasına dair Çərçivə Konvensiyanı (Tehran Konvensiyası) imzalayıb. Bu sənəd regionda ekoloji mühafizə və dayanıqlı inkişaf üçün əsas hüquqi baza hesab olunur. BMT Baş katibi Antonio Quterreş Ümumdünya Ətraf Mühit Günü münasibətilə müraciətində bildirib ki, planet insanlığa getdikcə daha ciddi xəbərdarlıq siqnalları göndərir.
Onun sözlərinə görə, son on bir il meteoroloji müşahidələr tarixində ən isti dövrlər olub. Bunun yaratdığı zərər təkcə temperatur artımı ilə məhdudlaşmır - çirkli hava, torpaqların deqradasiyası, ekosistemlərin dağılması və biomüxtəlifliyin azalması kimi nəticələr də ciddi fəsadlar doğurur. Bu isə insanların sağlamlığına zərər vurur, evləri dağıdır və aclıq riskini artırır.
Quterreş xəbərdarlıq edib ki, dünya qlobal istiləşmənin müvəqqəti olaraq 1,5 dərəcə həddini aşması istiqamətində sürətlə irəliləyir. Hər ondalıq dərəcə belə xüsusilə həssas əhali qrupları üçün yeni dağıntılar yaradır. Buna görə də beynəlxalq ictimaiyyətin əsas vəzifəsi bu həddi minimuma endirmək və göstəriciləri tezliklə normaya qaytarmaqdır.
Baş katib dayanıqlı enerji təhlükəsizliyinə nail olmağın yeganə yolunun emissiyaların kəskin şəkildə azaldılması, fosil yanacaqlardan bərpa olunan enerjiyə ədalətli keçidin sürətləndirilməsi və metan emissiyalarının azaldılması olduğunu bildirib. O, həmçinin inkişaf etmiş ölkələri inkişaf etməkdə olan dövlətlər qarşısında maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıb ki, bu da həm insan həyatının qorunmasına, həm də iqtisadiyyatların gücləndirilməsinə xidmət edir.
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