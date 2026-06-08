Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən nigeryalı

Dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən nigeryalı saxlanılıb.

Bu barədə Day.Az-a Dövlət Sərhəd Xidmətindən (DSX) məlumat verilib.

Bildirilib ki, Sərhəd Qoşunlarının "Zaqatala" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində həyata keçirilmiş əməliyyat-qoşun tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Respublikasından Gürcüstan istiqamətinə dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən Nigeriya Federativ Respublikası vətəndaşı - 1995-ci il təvəllüdlü Olabıyı Kazeem Adısa saxlanılmışdır.

Fakt üzrə əməliyyаt-istintaq tədbirləri dаvаm еtdirilir.