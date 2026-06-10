https://news.day.az/azerinews/1840537.html Pakistana aid helikopter QƏZA ETDİ Pakistanın Müzəffərabad şəhəri yaxınlığında Mi-17 hərbi helikopteri qəzaya uğrayıb. Day.Az xəbər verir ki, texniki nasazlıq nəticəsində baş verən qəzada göyərtədə olan bütün heyət üzvləri həlak olub. Hadisə yerinə dərhal xilasetmə qrupları cəlb edilib. Qəzanın səbəblərini araşdırmaq üçün xüsusi istintaq komissiyası yaradılıb.
Pakistana aid helikopter QƏZA ETDİ
Pakistanın Müzəffərabad şəhəri yaxınlığında Mi-17 hərbi helikopteri qəzaya uğrayıb.
Day.Az xəbər verir ki, texniki nasazlıq nəticəsində baş verən qəzada göyərtədə olan bütün heyət üzvləri həlak olub.
Hadisə yerinə dərhal xilasetmə qrupları cəlb edilib. Qəzanın səbəblərini araşdırmaq üçün xüsusi istintaq komissiyası yaradılıb.
Pakistan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Seyid Asim Munir və Baş nazir Şahbaz Şərif faciə ilə bağlı başsağlığı verərək, həlak olan hərbçilərin ailələrinə səbir diləyiblər.
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