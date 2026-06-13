Uşaqlara fiziki cəza onların təhsilinə və davranışına mənfi təsir göstərir
Londondakı Universitet Kolleci (UCL) tərəfindən aparılan araşdırma göstərib ki, erkən yaşda - 3, 5 və 7 yaşlarında - valideyn tərəfindən fiziki cəza alan uşaqlar imtahanlarda daha pis nəticə göstərir və daha tez-tez digər uşaqları incidirlər.
Day.Az xəbər verir ki, tədqiqatda 19 000-dən çox Britaniya uşağının məlumatları analiz olunub və nəticələr göstərib ki, belə uşaqlar həm akademik, həm də sosial sahədə geriləyirlər.
Araşdırma həmçinin göstərib ki, təkrar fiziki cəza alan uşaqlarda 14 yaşında antisosial davranış, qardaşlara və həmyaşıdlarına qarşı zorakılıq, habelə vandalizm halları daha çox müşahidə olunur. Erkən yaşda cəzaların nəticələri xüsusilə oğlanlarda daha güclü olub. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu hallar yalnız fərdi deyil, cəmiyyət üçün də mənfi təsir yaradır.
Ekspertlər vurğulayırlar ki, uşaqlar zorakılıqdan azad mühitdə böyümək hüququna malikdir və İngiltərə ilə Şimali İrlandiyada "məqbul cəza" qanunlarının dəyişdirilməsi zəruridir. NSPCC və parlamentarilər uşaqların müdafiəsi üçün fiziki cəzanın qadağan edilməsini təklif edirlər, lakin hökumət hələ bu addımı atmayıb.
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