Norveç məhkəməsi vəliəhd şahzadəni həbs cəzasına məhkum etdi
Oslo məhkəməsi Norveç vəliəhd şahzadəsi Marius Borq Höybini bir neçə cinayətdə təqsirli bilərək dörd il həbs cəzasına məhkum edib.
Xarici media yazır ki, Oslo Məhkəməsi tərəfindən çıxarılan hökmlərdə Höybiyə qarşı təcavüz ittihamından bəraət qazandırılıb.
Bildirilib ki, prokurorlar məhkəmədən ona yeddi il yeddi ay həbs cəzası istəyərkən, müdafiə vəkilləri onun təcavüz ittihamlarından bəraət qazanmalı və etiraf etdiyi cinayətlərə görə 18 aydan çox olmayaraq həbs cəzası almalı olduğunu iddia ediblər.
Norveç şahzadəsinin oğlu ümumilikdə 40 ittihamla üzləşib. Bunlara dörd təcavüz və hücum, bir neçə məhdudlaşdırıcı əmrin pozulması və yol hərəkəti qaydalarının pozulması daxildir. Şahzadənin oğlu ən ağır ittihamlar üzrə özünü təqsirli bilməyib və hökmdən apelyasiya şikayəti verə bilər.
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