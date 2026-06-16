https://news.day.az/azerinews/1841664.html Birinci rübdə CƏB-də 3,5 milyard dollar profisit formalaşıb 2026-cı ilin 1-ci rübündə cari əməliyyatlar balansında (CƏB) 1,7 milyard dollarlıq profisit formalaşıb. Bu da ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 9,5 faizini təşkil edib.
Birinci rübdə CƏB-də 3,5 milyard dollar profisit formalaşıb
2026-cı ilin 1-ci rübündə cari əməliyyatlar balansında (CƏB) 1,7 milyard dollarlıq profisit formalaşıb. Bu da ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 9,5 faizini təşkil edib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov tədiyə balansının açıqlanmasına həsr olunmuş brifinqə deyib.
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