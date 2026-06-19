Ürək-damar sağlamlığı: Gündəlik yürüyüşün “səssiz dərman” təsiri
Gündəlik sadə yürüyüş belə ürək-damar sistemi üçün güclü qoruyucu təsir göstərir. Xüsusilə 30 dəqiqə orta tempdə yerimək qan təzyiqini tənzimləyir, damar elastikliyini artırır və ürəyə düşən yükü azaldır. Bu təsirlər yürüyüş aktivliyinin "aşağı intensivlikli, yüksək faydalı" kateqoriyasında olduğunu göstərir.
Day.Az xəbər verir ki, Harvard və Mayo Clinic araşdırmalarına görə, müntəzəm yürüyüş edən insanlarda infarkt və insult riski əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olur.
Bunun səbəbi qan dövranının yaxşılaşması və xolesterin balansının normallaşmasıdır.
ÜST (WHO Physical Activity Guidelines) də bildirir ki, həftədə ən az 150 dəqiqə orta fiziki aktivlik ürək xəstəliklərinin qarşısını alan əsas faktorlardandır.
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