https://news.day.az/azerinews/1848110.html İtkin kimi axtarılan şəxsin meyiti çaydan tapıldı Zaqatalada itkin düşən 62 yaşlı kişinin meyti çaydan tapılıb. Day.Az xəbər verir ki, Zaqatala rayonunun Dağlı kənd sakini 1964-cü il təvəllüdlü Xanlar Məmmədovun meyiti Tala çay ərazisində aşkar edilib. Meyitin üzərində zorakılıq əlamətləri olmayıb. Meyiti tapılan şəxsin bir neçə gün əvvəl evdən çıxıb geri qayıtmadığı bildirilir.
İtkin kimi axtarılan şəxsin meyiti çaydan tapıldı
Zaqatalada itkin düşən 62 yaşlı kişinin meyti çaydan tapılıb.
Day.Az xəbər verir ki, Zaqatala rayonunun Dağlı kənd sakini 1964-cü il təvəllüdlü Xanlar Məmmədovun meyiti Tala çay ərazisində aşkar edilib.
Meyitin üzərində zorakılıq əlamətləri olmayıb. Meyiti tapılan şəxsin bir neçə gün əvvəl evdən çıxıb geri qayıtmadığı bildirilir.
Faktla bağlı Zaqatala rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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