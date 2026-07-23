https://news.day.az/azerinews/1849709.html ABŞ Nümayəndələr Palatası 1,15 trilyon dollarlıq müdafiə büdcəsini təsdiqləyib ABŞ Nümayəndələr Palatası 2027-ci maliyyə ili üçün təxminən 1,15 trilyon dollar həcmində nəzərdə tutulan Milli Müdafiə Səlahiyyətləri Aktı (NDAA) çərçivəsində müdafiə büdcəsi layihəsini cüzi səs fərqi ilə qəbul edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "The Hill" nəşri məlumat yayıb.

ABŞ Nümayəndələr Palatası 1,15 trilyon dollarlıq müdafiə büdcəsini təsdiqləyib

Azərbaycanca, 23 июля 2026 11:28 (UTC +04:00) 232
ABŞ Nümayəndələr Palatası 1,15 trilyon dollarlıq müdafiə büdcəsini təsdiqləyib

ABŞ Nümayəndələr Palatası 2027-ci maliyyə ili üçün təxminən 1,15 trilyon dollar həcmində nəzərdə tutulan Milli Müdafiə Səlahiyyətləri Aktı (NDAA) çərçivəsində müdafiə büdcəsi layihəsini cüzi səs fərqi ilə qəbul edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "The Hill" nəşri məlumat yayıb.

Məlumata görə, sənədin lehinə 216, əleyhinə isə 212 konqresmen səs verib.

Səsvermə zamanı yeddi respublikaçı qanunverici layihəni dəstəkləməyib, altı demokrat isə onun lehinə səs verib.

"The Hill" qeyd edir ki, hər il qəbul olunan NDAA adətən hər iki partiyanın dəstəyini qazanır. Lakin bu il sənəd ABŞ ilə İran arasında yaranmış münaqişə fonunda Konqresdə çətinliklərlə üzləşib.

Müdafiə büdcəsi layihəsi növbəti mərhələdə ABŞ Senatında müzakirə olunacaq. Sənəd Senat tərəfindən də təsdiqlənərsə, imzalanmaq üçün ABŞ prezidentinə təqdim ediləcək.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ABŞ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Азербайджан и UNOCT обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом 12:59 (UTC+04), Политика 28
Азербайджан является одним из мировых центров межкультурного диалога - Гюндуз Исмаилов 12:53 (UTC+04), Общество 184
Баку избавится от старых дизельных автобусов 12:50 (UTC+04), Общество 212
В Баку мошенник представился налоговиком и забрал деньги у предпринимателя - ВИДЕО 12:46 (UTC+04), Общество 185
В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане 12:44 (UTC+04), Экономика 219
Canlı musiqiyə görə əlavə ödəniş: Restoranlar bunu tələb edə bilərmi? - VİDEO 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 220
В ООН высоко оценили проведение Всемирного форума городов в Азербайджане - ФОТО 12:40 (UTC+04), Политика 255
Азербайджан нарастит мощности зеленой энергетики на 2 ГВт за два года 12:36 (UTC+04), Экономика 258
Блок Нетаньяху продолжает лидировать на парламентских выборах в Израиле - ОБНОВЛЕНО 12:31 (UTC+04), В мире 452
Раскрыт расход топлива на Азербайджанской ТЭС 12:29 (UTC+04), Экономика 296
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 12:26 (UTC+04), Общество 311
ЕБРР о потенциале банковского сектора Азербайджана в энергопереходе 12:23 (UTC+04), Экономика 289
Замминистра культуры призвал расширять возможности молодежи 12:11 (UTC+04), Общество 303
Транспортный сектор Азербайджана показывает уверенный рост 12:04 (UTC+04), Экономика 324
В Хыналыге скончался учитель - ФОТО 12:00 (UTC+04), Общество 382
Катар призвал ускорить ратификацию Мекканской конвенции 11:58 (UTC+04), В мире 377
Водителей с телефонами за рулем будут выявлять по камерам 11:56 (UTC+04), Общество 365
Саудовская Аравия подчеркнула важность международного обмена данными о коррупции 11:55 (UTC+04), Политика 385
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией 11:51 (UTC+04), Официальная хроника 367
В Баку ученица 7-го класса погибла, упав из окна школы 11:48 (UTC+04), Общество 492
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам заседания руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 11:47 (UTC+04), Официальная хроника 4 175
АБР обозначил приоритеты сокращения выбросов в Азербайджане 11:45 (UTC+04), Экономика 380
Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане - ФОТО 11:40 (UTC+04), Экономика 431
PASHA Bank запустил новую программу бонусных миль для держателей карт Miles&Smiles PASHA Bank 11:34 (UTC+04), Экономика 391
"Барселону" оштрафовали на сотни тысяч евро 11:32 (UTC+04), Спорт 383
Неисправный автомобиль унес жизни двух молодых мужчин в Азербайджане - ВИДЕО 11:20 (UTC+04), Общество 467
Президент Ильхам Алиев: Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются 11:21 (UTC+04), Официальная хроника 4 333
Названы важные настройки нового смартфона 11:17 (UTC+04), Наука и технологии 390
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Чехии 11:11 (UTC+04), Официальная хроника 1 077
Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции - Кямран Алиев 11:09 (UTC+04), Политика 443
Dialoq sadəcə diplomatik ünsiyyət vasitəsi deyil - Kamaləddin Qafarov 11:10 (UTC+04), Azərbaycanca 404
Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə əlaqələrin dinamik inkişaf etməsi bizi sevindirir 11:05 (UTC+04), Azərbaycanca 412
ООН поддержит Азербайджан в реализации климатических целей 11:01 (UTC+04), Экономика 427
Азербайджан представит пятый национальный доклад по ЦУР в 2027 году 10:49 (UTC+04), Экономика 428
В Баку проходит встреча высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 10:42 (UTC+04), Общество 472
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan İƏT çərçivəsində əməkdaşlığın inkişafına xüsusi önəm verir 10:41 (UTC+04), Azərbaycanca 416
Какие страны лидируют по числу ночевок в гостиницах Азербайджана? 10:29 (UTC+04), Туризм 453
ООН поможет Азербайджану в решении проблем Каспийского моря 10:30 (UTC+04), Экономика 3 945
В Азербайджане начинается электронный перевод учащихся 10:26 (UTC+04), Общество 433
В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров - ФОТО 10:22 (UTC+04), Культура 432
В Турции задержали журналиста, публиковавшего материалы против Азербайджана 10:18 (UTC+04), Политика 519
Азербайджанская нефть изменилась в цене 10:17 (UTC+04), Экономика 447
В Баку проходит второй день VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО 10:11 (UTC+04), Политика 5 532
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:10 (UTC+04), Туризм
В Баку проходит 9-й Диалог по Целям устойчивого развития - ФОТО 10:04 (UTC+04), Экономика 445
Квартиры в Баку: где цены ниже и какие районы станут дороже? - ВИДЕО 10:01 (UTC+04), Общество 500
Демократия как прикрытие, доллары как оружие: кто пытается диктовать Азербайджану чужие правила? 09:50 (UTC+04), Политика 8 086
Золото и серебро подешевели 09:41 (UTC+04), Экономика 469
BYD выпустил доступный гибрид 09:36 (UTC+04), Автоновости 438
Картал покинул пост главного тренера "Фенербахче" 09:31 (UTC+04), Спорт 417
США могут возобновить военную операцию против Ирана - СМИ 09:24 (UTC+04), В мире 476
DCO о ключевых факторах развития ИИ в Азербайджане 09:15 (UTC+04), Экономика 480
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:05 (UTC+04), Экономика
Госдолг США рекордно вырос 08:45 (UTC+04), В мире 513
Армению захотели исключить из ОДКБ 08:37 (UTC+04), В мире 629
Трамп предупредил американцев: "Франция..." 08:25 (UTC+04), В мире 585
Вэнс сделал резкое заявление о лидерах Ближнего Востока 08:12 (UTC+04), В мире 607
Азербайджанская сборная заняла второе место на ЧМ в Астане 08:08 (UTC+04), Спорт 490
Международное молчание и безнаказанность Армении - 6 лет со дня трагедии в Барде 08:00 (UTC+04), Политика 5 579
В четырех районах Баку не будет света 07:46 (UTC+04), Общество 1 067
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп назвал одно из важнейших решений в своей жизни 07:19 (UTC+04), В мире 595
В европейской стране распространилась средневековая болезнь 07:07 (UTC+04), В мире 651
День будет полон эмоций - гороскоп на 28 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 666
Стоит ли покупать новый iPhone? - мнение экспертов 04:58 (UTC+04), Наука и технологии 571
Какие болезни могут скрываться за частой икотой 03:45 (UTC+04), Медицина 567
Выборы в Израиле: кто побеждает? - ЭКЗИТПОЛ 02:31 (UTC+04), В мире 818
В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 01:17 (UTC+04), Спорт 6 127
Apple представила новый MacBook Pro - ФОТО - ВИДЕО 00:44 (UTC+04), Наука и технологии 612
Хроника победы (28.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ" - ФОТО 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 777
Хроника победы (28.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева российскому агентству "Интерфакс" - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 729
Хроника победы (28.10.2020): Трагедия Барды обернулась для противника адом - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 886
Прошло 6 лет с очередного ракетного обстрела Арменией города Барда 00:01 (UTC+04), Политика 765
Массовый взлом аккаунтов WhatsApp в Азербайджане - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 23:33 (UTC+04), Наука и технологии 908
Российский фонд может выйти из-под санкций США 27 октября 23:24 (UTC+04), В мире 786
Эрдоган поговорил с Макроном 27 октября 22:50 (UTC+04), В мире 779
БИГ осудила решение Сената Франции 27 октября 22:45 (UTC+04), Политика 831
Ла Лига рискует потерять € 400 млн 27 октября 22:37 (UTC+04), Спорт 651
Путин встретился с Пезешкианом - ВИДЕО 27 октября 22:25 (UTC+04), В мире 836
Стратегия победы и мира: как Азербайджан изменил Южный Кавказ - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 27 октября 22:15 (UTC+04), Политика 7 281
Венесуэла подарила США нефть 27 октября 22:13 (UTC+04), В мире 865
Время новых возможностей: Баку и Амстердам расширяют горизонты партнерства 27 октября 22:00 (UTC+04), Политика 5 741
Азербайджан и Испания проведут совместные исследования 27 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 813
Братство Азербайджана и Турции нерушимо - Девлет Бахчели 27 октября 21:42 (UTC+04), Политика 799
Dollar alıb-satanlara vacib xəbər – LİMİT VAR! 27 октября 21:30 (UTC+04), Azərbaycanca 941
Камран Алиев обсудил с представителем ООН борьбу с терроризмом - ФОТО 27 октября 21:26 (UTC+04), Политика 795
Рамиза Мехтиева могут лишить госнаград 27 октября 21:20 (UTC+04), Общество 4 553
В Баку состоялось заседание представителей органов по борьбе с коррупцией государств ОИС - ФОТО 27 октября 21:13 (UTC+04), Общество 701
В Баку открылась ретроспективная выставка Фархада Халилова - ФОТО 27 октября 21:06 (UTC+04), Культура 700
Азербайджан-Турция: решит ли все проблемы увольнение Сарала? 27 октября 21:00 (UTC+04), Политика 5 769
Политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами - Азер Гараев 27 октября 20:55 (UTC+04), Политика 1 040
Kamran Əliyev BMT rəsmisi ilə terrorçuluğa qarşı mübarizəni müzakirə edib - FOTO 27 октября 20:46 (UTC+04), Azərbaycanca 830
Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы U-23 27 октября 20:37 (UTC+04), Спорт 677
Вынесен приговор Рамизу Мехтиеву - имущество конфисковано 27 октября 20:36 (UTC+04), Общество 1 170
“WhatsApp” istifadəçilərinə xəbərdarlıq edilib 27 октября 20:32 (UTC+04), Azərbaycanca 950
БИГ осудила решение Франции по Корсике 27 октября 20:25 (UTC+04), Политика 888
В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend» 27 октября 20:10 (UTC+04), Культура 2 019
Новые "потери" для армянских сепаратистов - паника в Ереване 27 октября 20:00 (UTC+04), Политика 5 368
Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с генсеком UN Tourism - ФОТО 27 октября 19:53 (UTC+04), Политика 875
Раскрыто число молодежных негосударственных организаций в Азербайджане 27 октября 19:44 (UTC+04), Общество 706
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Xalçalar diyarı” sərgisi açılacaq 27 октября 19:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 045
Банк ABB объявил о старте очередного этапа эмиссии облигаций! (R) 27 октября 19:28 (UTC+04), Экономика 866
Голос редкой красоты: в Баку почтили память Галины Вишневской - ФОТО 27 октября 19:24 (UTC+04), Культура 723
В ЮНЕСКО призвали привлекать молодежь к разработке и реализации политики 27 октября 19:21 (UTC+04), Политика 828
Азербайджан и ICESCO расширяют сотрудничество в сфере охраны культурного наследия - ФОТО 27 октября 19:19 (UTC+04), Политика 827
SOCAR заинтересована в расширении сотрудничества с концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит" 27 октября 19:12 (UTC+04), Экономика 858
Определено лицо, ответственное за предоставление информации СМИ в судах Азербайджана 27 октября 19:07 (UTC+04), Общество 647
NED и Азербайджан: вопросы к грантовой политике 27 октября 19:03 (UTC+04), Политика 6 424
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса 27 октября 19:02 (UTC+04), Политика 779
Россия и Азербайджан ведут активный диалог - Путин 27 октября 18:59 (UTC+04), Экономика 4 795
Азербайджан и ООН обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом - ФОТО 27 октября 18:57 (UTC+04), Политика 794
PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində noyabr ayı üçün qəbul CƏDVƏLİ 27 октября 18:57 (UTC+04), Azərbaycanca 756
Азербайджан нацелен на развитие цифровых навыков и инноваций 27 октября 18:50 (UTC+04), Наука и технологии 618
Фарид Гаибов обсудил с индийским министром сотрудничество в сфере спорта - ФОТО 27 октября 18:47 (UTC+04), Спорт 596
В Ашхабаде обсуждают соглашение о научных исследованиях на Каспии 27 октября 18:44 (UTC+04), Политика 786
Каждый объект культурного наследия требует особого подхода к восстановлению - Эмин Гусейнов 27 октября 18:40 (UTC+04), Культура 590
В Азербайджане усилят связь образования с потребностями экономики 27 октября 18:36 (UTC+04), Общество 598
Агдамский комплекс "Имарет" получил сертификат ICOMOS 27 октября 18:30 (UTC+04), Культура 564
Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ilk günü başa çatıb 27 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 757
В Азербайджане создается обсерватория по ИИ для формирования экономической политики 27 октября 18:28 (UTC+04), Экономика 791
Али Асадов провел обсуждения с генсеком ОИС - ФОТО 27 октября 18:23 (UTC+04), Политика 784
В Азербайджане пресекли попытку незаконного пересечения границы 27 октября 18:20 (UTC+04), Общество 610
Композитор тишины: Баку прикоснулся к уникальному миру Софьи Губайдулиной - ФОТО 27 октября 18:16 (UTC+04), Культура 762
Шантаж армянских реваншистов в Вене - WOFA позорно отступила 27 октября 18:09 (UTC+04), Политика 4 013
В Баку арестованы трое человек за кражи из аппаратов по продаже воды 27 октября 18:08 (UTC+04), Общество 666
Университет IE поможет развитию предпринимательства в Азербайджане 27 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 768
В Азербайджане создается новая Комиссия 27 октября 18:02 (UTC+04), Общество 606
В Сиязане раскрыто особо тяжкое преступление 27 октября 17:53 (UTC+04), Общество 615
В Ормузском проливе танкер подорвался на мине 27 октября 17:40 (UTC+04), В мире 805
Большая часть Физули очищена от мин 27 октября 17:37 (UTC+04), Общество 578
В Баку обсудили роль туризма в построении мира и развитии местных сообществ - ФОТО 27 октября 17:34 (UTC+04), Туризм 710
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин - ФОТО 27 октября 17:32 (UTC+04), Официальная хроника 4 306
Публикации этих лиц в соцсетях будут контролироваться 27 октября 17:30 (UTC+04), Общество 741
США модернизируют пограничную систему Армении на фоне реализации проекта TRIPP 27 октября 17:24 (UTC+04), В мире 821
В каких сферах больше всего проблемных кредитов? 27 октября 17:17 (UTC+04), Экономика 824
В СВМДА отметили вклад председательства Азербайджана 27 октября 17:13 (UTC+04), Политика 786
Назван объем ненефтяного экспорта Азербайджана с начала года 27 октября 16:59 (UTC+04), Экономика 817
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации - ФОТО 27 октября 17:00 (UTC+04), Официальная хроника 6 077
AMEA alimləri Pezeşkiana İranda azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin olunması üçün müraciət edib 27 октября 16:55 (UTC+04), Azərbaycanca 841
На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО 27 октября 16:53 (UTC+04), Культура 626
Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше - гендиректор ISESCO 27 октября 16:48 (UTC+04), Политика 785
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 27 октября 16:40 (UTC+04), Официальная хроника 5 602
Председатель Госагентства по туризму о роли Бакинской декларации 27 октября 16:34 (UTC+04), Туризм 612
Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 16:23 (UTC+04), Общество 1 218
В Азербайджане меняют правила штрафов за телефон за рулем 27 октября 16:24 (UTC+04), Общество 410
Орхан Набизаде рассказал о проекте "Древний камень, современная память" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 27 октября 16:12 (UTC+04), Культура 637
Кровавая борьба за власть в Армении - чьи интересы стояли за терактом 27 октября? 27 октября 16:00 (UTC+04), Политика 6 904
Zəngəzur dəhlizində erməni sərhədçilər yalnız müşahidəçi olacaq – ABŞ sistemi yeniləyir 27 октября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 823
В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО 27 октября 15:55 (UTC+04), Наука и технологии 573
Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 27 октября 15:51 (UTC+04), Культура 600
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой «Мой Абшерон и не только» - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 211
Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 27 октября 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 635
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 27 октября 15:36 (UTC+04), Экономика 936
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 27 октября 15:33 (UTC+04), Экономика 822
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 27 октября 15:25 (UTC+04), Автоновости 659
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 27 октября 15:21 (UTC+04), Культура 591
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 27 октября 15:17 (UTC+04), Общество 644
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 27 октября 15:00 (UTC+04), В мире 846
Азербайджан и Fortinet обсудили подготовку специалистов по кибербезопасности - ФОТО 27 октября 14:57 (UTC+04), Экономика 842
В Азербайджане разрабатывают рамки цифровых компетенций населения 27 октября 14:54 (UTC+04), Общество 592
Семейная ссора закончилась убийством в Сальяне - ОБНОВЛЕНО 27 октября 14:53 (UTC+04), Общество 709
В Агдамском промпарке появится новое предприятие 27 октября 14:49 (UTC+04), Экономика 862
Вынесен приговор бизнесмену, обвиняемому в избиении известной модели 27 октября 14:46 (UTC+04), Общество 740
Казахстан намерен производить свои беспилотники 27 октября 14:43 (UTC+04), В мире 853
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ВИДЕО 27 октября 14:41 (UTC+04), Официальная хроника 7 209
В Азербайджане уточнят требования к качеству интернет-услуг 27 октября 14:35 (UTC+04), Общество 645
Новый начальник Пенитенциарной службы - Досье 27 октября 14:28 (UTC+04), Общество 743
В Международном центре мугама прозвучал "Раст" - ФОТО 27 октября 14:22 (UTC+04), Культура 583
Перезагрузка с Индией и внешнеполитические технологии Баку - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 27 октября 14:20 (UTC+04), Политика 4 845
В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог 27 октября 14:16 (UTC+04), Общество 742
В Баку прошел открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО 27 октября 14:10 (UTC+04), Спорт 703
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 921
В Азербайджане разработали ИИ-платформу в сфере права 27 октября 13:49 (UTC+04), Политика 855
В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам? 27 октября 13:43 (UTC+04), Общество 993
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində “Biznes dialoqu” adlı panel sessiyası keçirilib - FOTO 27 октября 13:42 (UTC+04), Azərbaycanca 898
Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно - Фарид Бахшалиев на платформе Baku Network - ВИДЕО 27 октября 13:35 (UTC+04), Политика 5 101
Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple 27 октября 13:30 (UTC+04), Экономика 899
Как изменятся расходы Азербайджана на полицию, суды и прокуратуру? 27 октября 13:24 (UTC+04), Общество 635
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 27 октября 13:20 (UTC+04), Общество 663
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:12 (UTC+04), Официальная хроника 619
Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:08 (UTC+04), Официальная хроника 658
Geely разрабатывает свой первый автомобиль специально для Европы 27 октября 13:00 (UTC+04), Автоновости 668
Sökülən sənədsiz evlərə görə kompensasiya veriləcəkmi? - TƏKLİF 27 октября 12:55 (UTC+04), Azərbaycanca 870
Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана 27 октября 12:49 (UTC+04), Политика 864
Опасные товары будут изыматься из оборота и уничтожаться 27 октября 12:44 (UTC+04), Общество 603
Банковский сектор Азербайджана нарастил активы - Цифры 27 октября 12:40 (UTC+04), Экономика 866
В Бразилии самолет упал на детский сад - ФОТО 27 октября 12:34 (UTC+04), В мире 968
Бакинский процесс объединил различные заинтересованные стороны - Мигель Анхель Моратинос 27 октября 12:32 (UTC+04), Политика 884
В Азербайджане изменят график работы и отдыха этих лиц 27 октября 12:28 (UTC+04), Общество 2 367
Азербайджан и Момбаса укрепляют связи в сфере культуры и образования - ФОТО 27 октября 12:24 (UTC+04), Политика 943
"Гянджу" возглавил турецкий тренер 27 октября 12:15 (UTC+04), Спорт 604
Дональд Трамп о перерыве в войне с Ираном - ВИДЕО 27 октября 12:09 (UTC+04), В мире 981
Азербайджан намерен ускорить развитие цифровых навыков населения 27 октября 12:03 (UTC+04), Экономика 926
İRİA “Apple” şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi bağlamağa hazırlaşır 27 октября 12:02 (UTC+04), Azərbaycanca 871
Азербайджан поддержал кандидатуру Ланы Нусейбе на пост генсека ООН 27 октября 11:57 (UTC+04), Политика 982
Prezident İlham Əliyevin regional siyasəti Azərbaycan-Niderland əlaqələrinə yeni imkanlar açır - Azər Qarayev 27 октября 11:52 (UTC+04), Azərbaycanca 902
В Баку появится новый парк - ФОТО 27 октября 11:50 (UTC+04), Общество 5 947
Названы признаки поддельных приложений для Android 27 октября 11:45 (UTC+04), Наука и технологии 582
Президент Ильхам Алиев: На международных рынках Азербайджан признают надежным поставщиком энергоресурсов - ВИДЕО 27 октября 11:32 (UTC+04), Официальная хроника 672
Президент Ильхам Алиев: Наша независимая политика снискала Азербайджану огромное уважение - ВИДЕО 27 октября 11:30 (UTC+04), Официальная хроника 610
Еще новости