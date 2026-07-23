https://news.day.az/azerinews/1849752.html İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Daimi Məskunlaşdırma Fondu yaradılır İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Daimi Məskunlaşdırma Fondu yaradılır. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında" və "Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında" qanunda öz əksini tapıb.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Daimi Məskunlaşdırma Fondu yaradılır

Azərbaycanca, 23 июля 2026 13:18 (UTC +04:00) 229
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Daimi Məskunlaşdırma Fondu yaradılır

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Daimi Məskunlaşdırma Fondu yaradılır.

Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında" və "Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında" qanunda öz əksini tapıb. Sənədin mətni Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib.

Fonda daxil olan yaşayış sahələri vətəndaşlara artıq icarə müqaviləsi əsasında deyil, mülkiyyət hüququ əsasında veriləcək. Fondunun yaşayış sahələrinə məcburi köçkünlərin köçürülməsi və həmin yaşayış sahələrinin onların mülkiyyətinə verilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən ediləcək.

"Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında" qanuna edilən dəyişikliklə şəxs işğaldan azad edilən ərazidə əvvəlki yaşayış yerinin əvəzinə yeni yaşayış sahəsi aldıqda və ya imkandan imtina etdikdə statusun itirilməsi hüquqi baxımdan dəqiq müəyyən olunur.

Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Fərmanla Nazirlər Kabineti Mənzil Məcəlləsinin 108-1-ci maddəsinə uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə daimi məskunlaşdırma fondunun yaşayış sahələrinə məcburi köçkünlərin köçürülməsi və həmin yaşayış sahələrinin onların mülkiyyətinə verilməsi qaydasını 4 ay müddətində Azərbaycan Prezidenti ilə razılaşdırılmaqla təsdiq edəcək.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Ждать ли роста цен на картофель в Азербайджане? 14:26 (UTC+04), Общество 201
Важное предупреждение для пользователей электросамокатов 14:15 (UTC+04), Общество 247
Хорошая новость для любителей велосипедов и самокатов в Баку 14:04 (UTC+04), Общество 314
Fitch Ratings о возможных моделях исламского финансирования в Азербайджане 13:57 (UTC+04), Экономика 302
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества в рамках ОИС 13:58 (UTC+04), Официальная хроника 277
Жители Азербайджана могут зарабатывать на продаже излишков электроэнергии - замминистра 13:51 (UTC+04), Экономика 367
ООН поддерживает проведение диалогов по ЦУР в Шуше и Нахчыване в 2027 г. 13:41 (UTC+04), Политика 331
Всемирный день дзюдо 2026: олимпийские чемпионы и рекорды Азербайджана 13:38 (UTC+04), Спорт 332
Geely обновила свой популярный седан - ФОТО 13:36 (UTC+04), Автоновости 323
Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP 13:31 (UTC+04), В мире 376
Азербайджанский народ сохраняет бдительность в отношении провокаций - Шейх уль-ислам 13:29 (UTC+04), Общество 353
Обнародованы данные о госдолге Азербайджана 13:25 (UTC+04), Экономика 390
В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 13:21 (UTC+04), В мире 413
ЭСКАТО о необходимости расширения возобновляемой энергетики в Азербайджане 13:16 (UTC+04), Экономика 367
Баку примет Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН 13:12 (UTC+04), Политика 396
Проводится расследование по факту гибели школьницы в Баку 13:05 (UTC+04), Общество 452
В Баку рассказали о программе форума по межкультурному диалогу 13:03 (UTC+04), Политика 372
Азербайджан и UNOCT обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом 12:59 (UTC+04), Политика 5 454
Азербайджан является одним из мировых центров межкультурного диалога - Гюндуз Исмаилов 12:53 (UTC+04), Общество 375
Баку избавится от старых дизельных автобусов 12:50 (UTC+04), Общество 431
В Баку мошенник представился налоговиком и забрал деньги у предпринимателя - ВИДЕО 12:46 (UTC+04), Общество 418
В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане 12:44 (UTC+04), Экономика 414
Canlı musiqiyə görə əlavə ödəniş: Restoranlar bunu tələb edə bilərmi? - VİDEO 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 405
В ООН высоко оценили проведение Всемирного форума городов в Азербайджане - ФОТО 12:40 (UTC+04), Политика 467
Азербайджан нарастит мощности зеленой энергетики на 2 ГВт за два года 12:36 (UTC+04), Экономика 409
Блок Нетаньяху продолжает лидировать на парламентских выборах в Израиле - ОБНОВЛЕНО 12:31 (UTC+04), В мире 553
Раскрыт расход топлива на Азербайджанской ТЭС 12:29 (UTC+04), Экономика 435
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 12:26 (UTC+04), Общество 465
ЕБРР о потенциале банковского сектора Азербайджана в энергопереходе 12:23 (UTC+04), Экономика 417
Замминистра культуры призвал расширять возможности молодежи 12:11 (UTC+04), Общество 409
Транспортный сектор Азербайджана показывает уверенный рост 12:04 (UTC+04), Экономика 436
В Хыналыге скончался учитель - ФОТО 12:00 (UTC+04), Общество 468
Катар призвал ускорить ратификацию Мекканской конвенции 11:58 (UTC+04), В мире 464
Водителей с телефонами за рулем будут выявлять по камерам 11:56 (UTC+04), Общество 439
Саудовская Аравия подчеркнула важность международного обмена данными о коррупции 11:55 (UTC+04), Политика 465
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией 11:51 (UTC+04), Официальная хроника 415
В Баку ученица 7-го класса погибла, упав из окна школы 11:48 (UTC+04), Общество 594
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам заседания руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 11:47 (UTC+04), Официальная хроника 9 659
АБР обозначил приоритеты сокращения выбросов в Азербайджане 11:45 (UTC+04), Экономика 440
Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане - ФОТО 11:40 (UTC+04), Экономика 561
PASHA Bank запустил новую программу бонусных миль для держателей карт Miles&Smiles PASHA Bank 11:34 (UTC+04), Экономика 451
"Барселону" оштрафовали на сотни тысяч евро 11:32 (UTC+04), Спорт 430
Неисправный автомобиль унес жизни двух молодых мужчин в Азербайджане - ВИДЕО 11:20 (UTC+04), Общество 534
Президент Ильхам Алиев: Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются 11:21 (UTC+04), Официальная хроника 9 799
Названы важные настройки нового смартфона 11:17 (UTC+04), Наука и технологии 440
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Чехии 11:11 (UTC+04), Официальная хроника 1 118
Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции - Кямран Алиев 11:09 (UTC+04), Политика 499
Dialoq sadəcə diplomatik ünsiyyət vasitəsi deyil - Kamaləddin Qafarov 11:10 (UTC+04), Azərbaycanca 447
Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə əlaqələrin dinamik inkişaf etməsi bizi sevindirir 11:05 (UTC+04), Azərbaycanca 454
ООН поддержит Азербайджан в реализации климатических целей 11:01 (UTC+04), Экономика 473
Азербайджан представит пятый национальный доклад по ЦУР в 2027 году 10:49 (UTC+04), Экономика 472
В Баку проходит встреча высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 10:42 (UTC+04), Общество 500
Какие страны лидируют по числу ночевок в гостиницах Азербайджана? 10:29 (UTC+04), Туризм 481
ООН поможет Азербайджану в решении проблем Каспийского моря 10:30 (UTC+04), Экономика 4 301
В Азербайджане начинается электронный перевод учащихся 10:26 (UTC+04), Общество 460
В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров - ФОТО 10:22 (UTC+04), Культура 485
В Турции задержали журналиста, публиковавшего материалы против Азербайджана 10:18 (UTC+04), Политика 575
Азербайджанская нефть изменилась в цене 10:17 (UTC+04), Экономика 491
В Баку проходит второй день VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО 10:11 (UTC+04), Политика 5 933
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:10 (UTC+04), Туризм
В Баку организован 9-й Диалог по Целям устойчивого развития - ФОТО 10:04 (UTC+04), Экономика 488
Квартиры в Баку: где цены ниже и какие районы станут дороже? - ВИДЕО 10:01 (UTC+04), Общество 537
Демократия как прикрытие, доллары как оружие: кто пытается диктовать Азербайджану чужие правила? 09:50 (UTC+04), Политика 8 526
Золото и серебро подешевели 09:41 (UTC+04), Экономика 515
BYD выпустил доступный гибрид 09:36 (UTC+04), Автоновости 468
Картал покинул пост главного тренера "Фенербахче" 09:31 (UTC+04), Спорт 445
США могут возобновить военную операцию против Ирана - СМИ 09:24 (UTC+04), В мире 520
DCO о ключевых факторах развития ИИ в Азербайджане 09:15 (UTC+04), Экономика 517
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:05 (UTC+04), Экономика
Госдолг США рекордно вырос 08:45 (UTC+04), В мире 549
Армению захотели исключить из ОДКБ 08:37 (UTC+04), В мире 671
Трамп предупредил американцев: "Франция..." 08:25 (UTC+04), В мире 623
Вэнс сделал резкое заявление о лидерах Ближнего Востока 08:12 (UTC+04), В мире 652
Азербайджанская сборная заняла второе место на ЧМ в Астане 08:08 (UTC+04), Спорт 521
Международное молчание и безнаказанность Армении - 6 лет со дня трагедии в Барде 08:00 (UTC+04), Политика 5 627
В четырех районах Баку не будет света 07:46 (UTC+04), Общество 1 208
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп назвал одно из важнейших решений в своей жизни 07:19 (UTC+04), В мире 637
В европейской стране распространилась средневековая болезнь 07:07 (UTC+04), В мире 692
День будет полон эмоций - гороскоп на 28 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 685
Стоит ли покупать новый iPhone? - мнение экспертов 04:58 (UTC+04), Наука и технологии 591
Какие болезни могут скрываться за частой икотой 03:45 (UTC+04), Медицина 581
Выборы в Израиле: кто побеждает? - ЭКЗИТПОЛ 02:31 (UTC+04), В мире 851
В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 01:17 (UTC+04), Спорт 6 156
Apple представила новый MacBook Pro - ФОТО - ВИДЕО 00:44 (UTC+04), Наука и технологии 635
Хроника победы (28.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ" - ФОТО 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 799
Хроника победы (28.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева российскому агентству "Интерфакс" - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 756
Хроника победы (28.10.2020): Трагедия Барды обернулась для противника адом - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 926
Прошло 6 лет с очередного ракетного обстрела Арменией города Барда 00:01 (UTC+04), Политика 792
Массовый взлом аккаунтов WhatsApp в Азербайджане - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 23:33 (UTC+04), Наука и технологии 928
Российский фонд может выйти из-под санкций США 27 октября 23:24 (UTC+04), В мире 813
Эрдоган поговорил с Макроном 27 октября 22:50 (UTC+04), В мире 804
БИГ осудила решение Сената Франции 27 октября 22:45 (UTC+04), Политика 858
Ла Лига рискует потерять € 400 млн 27 октября 22:37 (UTC+04), Спорт 666
Путин встретился с Пезешкианом - ВИДЕО 27 октября 22:25 (UTC+04), В мире 861
Стратегия победы и мира: как Азербайджан изменил Южный Кавказ - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 27 октября 22:15 (UTC+04), Политика 7 312
Венесуэла подарила США нефть 27 октября 22:13 (UTC+04), В мире 894
Время новых возможностей: Баку и Амстердам расширяют горизонты партнерства 27 октября 22:00 (UTC+04), Политика 5 772
Азербайджан и Испания проведут совместные исследования 27 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 840
Братство Азербайджана и Турции нерушимо - Девлет Бахчели 27 октября 21:42 (UTC+04), Политика 822
Dollar alıb-satanlara vacib xəbər – LİMİT VAR! 27 октября 21:30 (UTC+04), Azərbaycanca 973
Камран Алиев обсудил с представителем ООН борьбу с терроризмом - ФОТО 27 октября 21:26 (UTC+04), Политика 821
Рамиза Мехтиева могут лишить госнаград 27 октября 21:20 (UTC+04), Общество 4 561
В Баку состоялось заседание представителей органов по борьбе с коррупцией государств ОИС - ФОТО 27 октября 21:13 (UTC+04), Общество 717
В Баку открылась ретроспективная выставка Фархада Халилова - ФОТО 27 октября 21:06 (UTC+04), Культура 710
Азербайджан-Турция: решит ли все проблемы увольнение Сарала? 27 октября 21:00 (UTC+04), Политика 5 814
Политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами - Азер Гараев 27 октября 20:55 (UTC+04), Политика 1 067
Kamran Əliyev BMT rəsmisi ilə terrorçuluğa qarşı mübarizəni müzakirə edib - FOTO 27 октября 20:46 (UTC+04), Azərbaycanca 857
Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы U-23 27 октября 20:37 (UTC+04), Спорт 696
Вынесен приговор Рамизу Мехтиеву - имущество конфисковано 27 октября 20:36 (UTC+04), Общество 1 183
“WhatsApp” istifadəçilərinə xəbərdarlıq edilib 27 октября 20:32 (UTC+04), Azərbaycanca 977
БИГ осудила решение Франции по Корсике 27 октября 20:25 (UTC+04), Политика 915
В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend» 27 октября 20:10 (UTC+04), Культура 2 039
Новые "потери" для армянских сепаратистов - паника в Ереване 27 октября 20:00 (UTC+04), Политика 5 427
Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с генсеком UN Tourism - ФОТО 27 октября 19:53 (UTC+04), Политика 902
Раскрыто число молодежных негосударственных организаций в Азербайджане 27 октября 19:44 (UTC+04), Общество 718
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Xalçalar diyarı” sərgisi açılacaq 27 октября 19:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 073
Банк ABB объявил о старте очередного этапа эмиссии облигаций! (R) 27 октября 19:28 (UTC+04), Экономика 895
Голос редкой красоты: в Баку почтили память Галины Вишневской - ФОТО 27 октября 19:24 (UTC+04), Культура 736
В ЮНЕСКО призвали привлекать молодежь к разработке и реализации политики 27 октября 19:21 (UTC+04), Политика 857
Азербайджан и ICESCO расширяют сотрудничество в сфере охраны культурного наследия - ФОТО 27 октября 19:19 (UTC+04), Политика 854
SOCAR заинтересована в расширении сотрудничества с концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит" 27 октября 19:12 (UTC+04), Экономика 887
Определено лицо, ответственное за предоставление информации СМИ в судах Азербайджана 27 октября 19:07 (UTC+04), Общество 655
NED и Азербайджан: вопросы к грантовой политике 27 октября 19:03 (UTC+04), Политика 6 471
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса 27 октября 19:02 (UTC+04), Политика 805
Россия и Азербайджан ведут активный диалог - Путин 27 октября 18:59 (UTC+04), Экономика 4 820
Азербайджан и ООН обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом - ФОТО 27 октября 18:57 (UTC+04), Политика 818
PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində noyabr ayı üçün qəbul CƏDVƏLİ 27 октября 18:57 (UTC+04), Azərbaycanca 784
Азербайджан нацелен на развитие цифровых навыков и инноваций 27 октября 18:50 (UTC+04), Наука и технологии 630
Фарид Гаибов обсудил с индийским министром сотрудничество в сфере спорта - ФОТО 27 октября 18:47 (UTC+04), Спорт 612
В Ашхабаде обсуждают соглашение о научных исследованиях на Каспии 27 октября 18:44 (UTC+04), Политика 812
Каждый объект культурного наследия требует особого подхода к восстановлению - Эмин Гусейнов 27 октября 18:40 (UTC+04), Культура 607
В Азербайджане усилят связь образования с потребностями экономики 27 октября 18:36 (UTC+04), Общество 610
Агдамский комплекс "Имарет" получил сертификат ICOMOS 27 октября 18:30 (UTC+04), Культура 575
Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ilk günü başa çatıb 27 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 785
В Азербайджане создается обсерватория по ИИ для формирования экономической политики 27 октября 18:28 (UTC+04), Экономика 817
Али Асадов провел обсуждения с генсеком ОИС - ФОТО 27 октября 18:23 (UTC+04), Политика 811
В Азербайджане пресекли попытку незаконного пересечения границы 27 октября 18:20 (UTC+04), Общество 620
Композитор тишины: Баку прикоснулся к уникальному миру Софьи Губайдулиной - ФОТО 27 октября 18:16 (UTC+04), Культура 773
Шантаж армянских реваншистов в Вене - WOFA позорно отступила 27 октября 18:09 (UTC+04), Политика 4 039
В Баку арестованы трое человек за кражи из аппаратов по продаже воды 27 октября 18:08 (UTC+04), Общество 678
Университет IE поможет развитию предпринимательства в Азербайджане 27 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 794
В Азербайджане создается новая Комиссия 27 октября 18:02 (UTC+04), Общество 617
В Сиязане раскрыто особо тяжкое преступление 27 октября 17:53 (UTC+04), Общество 626
В Ормузском проливе танкер подорвался на мине 27 октября 17:40 (UTC+04), В мире 830
Большая часть Физули очищена от мин 27 октября 17:37 (UTC+04), Общество 588
В Баку обсудили роль туризма в построении мира и развитии местных сообществ - ФОТО 27 октября 17:34 (UTC+04), Туризм 722
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин - ФОТО 27 октября 17:32 (UTC+04), Официальная хроника 4 325
Публикации этих лиц в соцсетях будут контролироваться 27 октября 17:30 (UTC+04), Общество 752
США модернизируют пограничную систему Армении на фоне реализации проекта TRIPP 27 октября 17:24 (UTC+04), В мире 850
В каких сферах больше всего проблемных кредитов? 27 октября 17:17 (UTC+04), Экономика 849
В СВМДА отметили вклад председательства Азербайджана 27 октября 17:13 (UTC+04), Политика 813
Назван объем ненефтяного экспорта Азербайджана с начала года 27 октября 16:59 (UTC+04), Экономика 841
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Всемирной туристской организации - ФОТО 27 октября 17:00 (UTC+04), Официальная хроника 6 083
AMEA alimləri Pezeşkiana İranda azərbaycanlıların ana dilində təhsil hüququnun təmin olunması üçün müraciət edib 27 октября 16:55 (UTC+04), Azərbaycanca 867
На пути к музыкальному совершенству: мастер-классы МЕМİМ в Хачмазе - ФОТО 27 октября 16:53 (UTC+04), Культура 634
Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше - гендиректор ISESCO 27 октября 16:48 (UTC+04), Политика 809
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 27 октября 16:40 (UTC+04), Официальная хроника 5 614
Председатель Госагентства по туризму о роли Бакинской декларации 27 октября 16:34 (UTC+04), Туризм 621
Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 16:23 (UTC+04), Общество 1 233
В Азербайджане меняют правила штрафов за телефон за рулем 27 октября 16:24 (UTC+04), Общество 426
Орхан Набизаде рассказал о проекте "Древний камень, современная память" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 27 октября 16:12 (UTC+04), Культура 649
Кровавая борьба за власть в Армении - чьи интересы стояли за терактом 27 октября? 27 октября 16:00 (UTC+04), Политика 6 935
Zəngəzur dəhlizində erməni sərhədçilər yalnız müşahidəçi olacaq – ABŞ sistemi yeniləyir 27 октября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 849
В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО 27 октября 15:55 (UTC+04), Наука и технологии 582
Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 27 октября 15:51 (UTC+04), Культура 607
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой «Мой Абшерон и не только» - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 232
Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 27 октября 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 644
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 27 октября 15:36 (UTC+04), Экономика 962
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 27 октября 15:33 (UTC+04), Экономика 847
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 27 октября 15:25 (UTC+04), Автоновости 667
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 27 октября 15:21 (UTC+04), Культура 599
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 27 октября 15:17 (UTC+04), Общество 657
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 27 октября 15:00 (UTC+04), В мире 872
Азербайджан и Fortinet обсудили подготовку специалистов по кибербезопасности - ФОТО 27 октября 14:57 (UTC+04), Экономика 866
В Азербайджане разрабатывают рамки цифровых компетенций населения 27 октября 14:54 (UTC+04), Общество 605
Семейная ссора закончилась убийством в Сальяне - ОБНОВЛЕНО 27 октября 14:53 (UTC+04), Общество 721
В Агдамском промпарке появится новое предприятие 27 октября 14:49 (UTC+04), Экономика 888
Вынесен приговор бизнесмену, обвиняемому в избиении известной модели 27 октября 14:46 (UTC+04), Общество 750
Казахстан намерен производить свои беспилотники 27 октября 14:43 (UTC+04), В мире 881
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ВИДЕО 27 октября 14:41 (UTC+04), Официальная хроника 7 217
В Азербайджане уточнят требования к качеству интернет-услуг 27 октября 14:35 (UTC+04), Общество 658
Новый начальник Пенитенциарной службы - Досье 27 октября 14:28 (UTC+04), Общество 752
В Международном центре мугама прозвучал "Раст" - ФОТО 27 октября 14:22 (UTC+04), Культура 592
Перезагрузка с Индией и внешнеполитические технологии Баку - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 27 октября 14:20 (UTC+04), Политика 4 874
В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог 27 октября 14:16 (UTC+04), Общество 758
В Баку прошел открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО 27 октября 14:10 (UTC+04), Спорт 722
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 929
В Азербайджане разработали ИИ-платформу в сфере права 27 октября 13:49 (UTC+04), Политика 883
В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам? 27 октября 13:43 (UTC+04), Общество 1 011
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində “Biznes dialoqu” adlı panel sessiyası keçirilib - FOTO 27 октября 13:42 (UTC+04), Azərbaycanca 923
Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно - Фарид Бахшалиев на платформе Baku Network - ВИДЕО 27 октября 13:35 (UTC+04), Политика 5 128
Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple 27 октября 13:30 (UTC+04), Экономика 925
Как изменятся расходы Азербайджана на полицию, суды и прокуратуру? 27 октября 13:24 (UTC+04), Общество 644
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 27 октября 13:20 (UTC+04), Общество 670
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:12 (UTC+04), Официальная хроника 630
Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:08 (UTC+04), Официальная хроника 670
Geely разрабатывает свой первый автомобиль специально для Европы 27 октября 13:00 (UTC+04), Автоновости 678
Sökülən sənədsiz evlərə görə kompensasiya veriləcəkmi? - TƏKLİF 27 октября 12:55 (UTC+04), Azərbaycanca 896
Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана 27 октября 12:49 (UTC+04), Политика 888
Еще новости