https://news.day.az/azerinews/1851379.html Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Qırğızıstana dövlət səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb - VİDEO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Qırğızıstana dövlət səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb. Paylaşımda qeyd edilir: "Prezident İlham Əliyevin Qırğızıstana dövlət səfəri (30-31.07.2026)".
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Qırğızıstana dövlət səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb - VİDEO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Qırğızıstana dövlət səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.
Paylaşımda qeyd edilir: "Prezident İlham Əliyevin Qırğızıstana dövlət səfəri (30-31.07.2026)".
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