https://news.day.az/azerinews/1867993.html Teymur Musayev Baş nazirin müavini təyin edildi - SƏRƏNCAM Teymur Yusif oğlu Musayev Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini təyin edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı digər Sərəncamla Teymur Yusif oğlu Musayev Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri vəzifəsindən azad edilib.
Teymur Musayev Baş nazirin müavini təyin edildi - SƏRƏNCAM
Teymur Yusif oğlu Musayev Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini təyin edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı digər Sərəncamla Teymur Yusif oğlu Musayev Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri vəzifəsindən azad edilib.
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