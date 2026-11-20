Bu ölkə Rusiya ilə sərhədi bağlayır
Estoniya hökuməti dekabrın 1-dən Rusiya ilə sərhəddəki bütün avtomobil keçid məntəqələrini bağlamaq qərarına gəlib.
Day.Az xəbər verir ki, "Reuters" agentliyinin məlumatına görə, məhdudiyyətlər qeyri-müəyyən müddətə tətbiq ediləcək.
Bununla belə, Estoniya hakimiyyəti altı aydan sonra qərara yenidən baxa bilər.
Beləliklə, qışın ilk günündən Estoniya-Rusiya sərhədində avtomobillərin hərəkəti dayandırılacaq.
Qeyd edək ki, Estoniya ilə Rusiya arasında münasibətlər 2022-ci ildə Rusiyanın Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı müharibəyə başlamasından sonra kəskin pisləşib. Tərəflər 2023-cü ildə səfirlərini geri çağıraraq diplomatik münasibətləri müvəqqəti işlər vəkilləri səviyyəsinə endiriblər.
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