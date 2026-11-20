https://news.day.az/azerinews/1875920.html Naftalanda 3 məktəblini maşın vurub Naftalanda 3 nəfəri avtomobil vurub. APA-nın məlumatına görə, Naftalan şəhəri ərazisində avtomobil yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən məktəbliləri - 2014-cü il təvəllüdlü R.Paşazadə, 2017-ci il təvəllüdlü C.Sadıqzadə və 2015-ci il təvəllüdlü K.Abbaslını vurub.
Naftalanda 3 məktəblini maşın vurub
Naftalanda 3 nəfəri avtomobil vurub.
APA-nın məlumatına görə, Naftalan şəhəri ərazisində avtomobil yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən məktəbliləri - 2014-cü il təvəllüdlü R.Paşazadə, 2017-ci il təvəllüdlü C.Sadıqzadə və 2015-ci il təvəllüdlü K.Abbaslını vurub.
Hər 3 piyada xəstəxanaya yerləşdirilib, onların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir.
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