Театр оперы и балета сделал бакинцам новогодний подарок - великолепного "Щелкунчика" - ФОТО

Балет "Щелкунчик" П.И.Чайковского из разряда must have (обязательного) для всех ведущих театров мира в преддверии рождественских и новогодних праздников. Вот и отечественный Театр оперы и балета аккурат в предновогодние дни меняет программу афиши на балетную классику. Роскошный балет, сочетающий мир реальный (уютный и благоустроенный бюргерский быт) и мир завораживающе-фантастический, когда просто хочется вырваться из прозы жизни в надежде на чудо, радужные перемены, когда сны влекут к мечте и когда можно лишь одним ударом башмачка уничтожить всех недругов (в аллегории балета - серое мышиное войско), - до сих пор интересен любой возрастной категории зрителей. Одним словом, благодаря своей образно-содержательной многогранности, "Щелкунчик" - это спектакль-сказка и философская поэма одновременно, полная романтических пассажей и философских раздумий о счастье.

Балет "Щелкунчик" - это еще и наслаждение для глаз и ушей, само праздничное настроение. И традиционная постановка в ведущем театре страны - Театре оперы и балета - словно красивая и яркая упаковка, постепенно раскрывающаяся и вводящая зрителей в мир балетного танца. Ну, а великолепная и столь знакомая музыка П.И.Чайковского (что ни номер, то классический хит) лишь добавляет интерес к спектаклю и, как следствие - полный аншлаг в зале. При этом, многие зрители, в том числе и иностранные гости столицы, пришли всей семьей, чтобы вновь прочувствовать атмосферу этого светлого волшебного вечера и попытаться пронести это настроение, чувства и эмоции через череду предстоящих праздничных дней.

А теперь поподробнее...

Несмотря на то, что в титрах всегда значится первоисточник известной сказки за авторством Т.А.Гофмана, мало кто подозревает, что сказка была использована не в подлиннике, а во французском пересказе, сделанном А.Дюма-отцом под названием "История Щелкунчика". И уже позже, исходя из патриотических настроений российского общества, имя главной героини - чисто французское Мари, - было переделано на русский лад Маша. Как бы то ни было, основная коллизия этой роскошной волшебной истории - рождественский вечер, взросление героини (прощания с детством и зарождения женственности), прекрасный Принц (плод девичьих грез и не только главной героини балета, но и всей женской половины зрительного зала), их борьба за свое счастье и любовь с мышиным войском (читай, окружающей враждебной средой) в сценарном плане великого балетмейстера М.Петипа - была полностью сохранена.

Этот принцип двоемирия (реальный и ирреальный), помноженный на шедевральные танцы-номера (в том числе и характерные национальные танцы), будил интерес выдающихся хореографов за более чем столетнюю историю создания балетного спектакля. Легче перечислить, кто из хореографов не ставил "Щелкунчика" - Л.Иванов, А.Горский, Ф.Лопухов, В.Вайнонен, Ю.Григорович. Не говоря уже о редакциях Дж.Баланчина, Р.Нуриева и М.Барышникова, вплоть до культового современного хореографа Начо Дуато.

Существует и хореографическая версия известных балетмейстеров, живых легенд отечественного балетного искусства - Рафиги Ахундовой и Максуда Мамедова на основе либретто М.Петипа, переработанного Р.Ахундовой и балетоведом Н.Черновой. И именно оригинальная постановка азербайджанских хореографов стала основой для балетного спектакля "Щелкунчик" на сцене отечественного Театра оперы и балета.

При сохранении классической основы спектакля в этой постановке ярко проявляются стилевые черты Р.Ахундовой и М.Мамедова. Это и сокращение действующих лиц (Фрица, Марианны, феи Драже, няни и др.), тем самым концентрируя развитие драматургической линии спектакля и внимание публики лишь на квартете основных героев: Маши (Принцессы), Щелкунчика (Принца), Дроссельмейера и Мышиного короля. Это и органичное сочетание классических традиций и элементов современной хореолексики. Особенно хотелось бы подчеркнуть не без выдумки поставленные танцы в знаменитом дивертисменте второго, сказочного акта, в котором каждый номер - испанский, восточный, китайский танцы, а также танцы двух разных сословий - аристократов и торговок, - следуя классическому канону, тем не менее, демонстрируют авторский подход, основанный на классических традициях, но не слепо их копирующий.

При этом азербайджанские хореографы чутко использовали красочный музыкальный материал балета Чайковского, в котором эпический и драматический строй произведения естественно сочетается с утонченной лирикой, раскрывая хрупкий, чистый мир юной героини, впервые познавшей радость любви. А затейливые мелодические "ячейки", прихотливый ритм, вихревые вальсовые обороты создают удивительный "пестроцвет" сменяющих друг друга сцен-картин: от истаивающего танца снежинок первого действия до феерии цветов во втором, словно подтверждая, что цветение любви - пора бесконечная.

Основной дуэт ведущих солистов театра создал очень чувственную, трогательную и абсолютно чистую в плане соблюдения норм классического танца пару влюбленных. На главную героиню "Щелкунчика" требуется балерина лирико-романтического амплуа, со сценическим обаянием. Для героини эта рождественская ночь - ночь прощания с детством, встречи с мечтой и зарождения женственности. И очаровательная прима Нигяр Ибрагимова была музыкальна, нежна и выразительна. В финальном Pas de deux с божественными длиннотами и в музыке, и в сильных руках своего партнера Н.Ибрагимова выглядела удивительно хрупкой и невесомой. Создавалась иллюзия, что прима театра практически не касалась земли, и в этом смысле, символический подтекст приобрело само понятие "любовь как полет".

Фактурный премьер Макар Ферштандт с элегантными и утонченными манерами - настоящий сценический принц. В версии азербайджанских хореографов, в отличии от спектакля Григоровича, партия Щелкунчика не велика и от исполнителя требуются главным образом партнерские качества в двух Адажио. Но при этом исключительно важен стиль, который создает иллюзию идеальности и красоты. И красота была - не только физическая, но и красота академического стиля, которая так явно проявилась в сольной вариации с кодой, исполненной на большом дыхании. При этом учитывая предварительную удивительную выдержку и выносливость отечественного премьера в фантастически сложных поддержках, в том числе, в двух наиболее эффектных поддержках своей партнерши на одной вытянутой руке в полный рост (в так называемом "стульчике").

Роскошный, артистичный и харизматичный Самир Самедов всегда оригинален в характерных партиях. Вот и на сей раз и в который раз отечественный премьер поразил многогранностью образной трансформации и выразительной, "говорящей" жестовой пластикой в партии главного балетного кукловода и катализатора всего сценического действия - Дроссельмейера. С.Самедов не просто танцевал, он словно "дирижировал" всем развивающимся сценическим действием (руки, движение запястий, кистей С.Самедова - это отдельная пластическая песня!).

Фаиг Губадов, хорошо известный по партиям флегматичного Дон Кихота и импозантного Герцога, приятно удивил в партии властного и сытого Мышиного короля. Яркое трио - Сабина Гаджидадаш, Джамиля Мамедова и Нигяр Гасанова - создали живописный образ Торговок с их нарочито неуклюжими движениями ног (пятками "наружу"), но при этом ловко лавирующих между танцующими менуэт бюргерами, вручая и забирая у них кружки с пивом.

Отметим Камрана Гурбанова в прыжковой вариации Пьеро, обаятельную Лейлу Нариманидзе в пальчиковой вариации Куклы, Диляру Мехтиеву и Мехмана Марданова в водовороте туров и пируэтов в танце чертей в первом акте, а также Эльмиру Сулейманову и Айдына Ахмедлы, приятно поразивших в Арабском танце (второе название танца - Танец кофе, который, наблюдая за неслабыми акробатическими поддержками, можно в полной мере назвать крепким), Нигяр Алиеву и Мехмана Марданова в весьма колоритном Испанском танце, Лейлу Нариманидзе и Ислама Марданова в отточено-филигранном Китайском танце, и фарфорово-изящный дуэт Маркизов с мини вариациями (в оригинале танец пастушков или датский марципан) в исполнении Динары Шириновой и Мурада Керимова во втором акте. Стойкие оловянные солдатики особенно не напирали на милый женский мышиный кордебалет в сцене сражения, который в знак благодарности в следующих номерах "захватил" публику в пленительный круговорот снежинок и цветов.

И абсолютно очаровали юные участники - учащиеся Бакинской Академии Хореографии в "Марше". И в этот вечер зажглась маленькая, но очень яркая балетная звездочка - Зара Исрафилова, которая покорила публику аккуратно-вычерченной угловатой хореографией Щелкунчика-игрушки. И, словно поймав интерес публики к выступлению столь юной участницы спектакля, Самир Самедов, словно настоящий балетный кудесник, "вынырнул" из-за кулис с маленьким Щелкунчиком на поклоне после первого акта. И первые выкрики "Браво!", предназначенные исключительно юной исполнительницы титульной партии.

В целом, следует особо отметить, что с назначением Камиллы Гусейновой художественным руководителем балетной труппы театра, у балетных исполнителей словно открылось "второе дыхание". Великолепная бывшая прима театра, которая только пару лет назад оставила большую сцену (увы, сценический век балетных исполнителей совсем недолог), обладающая высокой работоспособностью и трудолюбием, совсем еще молодая очаровательная руководитель труппы внесла новую энергетику в работу театра и пробует себя (и удачно!) в качестве балетмейстера, что особенно важно для развития будущего отечественного балетного искусства.

Отдельное "Браво!" оркестру театра под руководством Эйюба Кулиева. Дирижер балетного спектакля - это особая каста. Он должен учитывать все - не только музыкальную составляющую партитуры, но и удобные темпы, все нюансы исполнения танцоров на сцене, то, что принято называть "балетным вниманием". Тем более музыка "Щелкунчика" красочная: здесь и мелодии "широкого дыхания", и затейливые мелодические "ячейки", прихотливый ритм, множество фактурных и темповых особенностей. Все это создает удивительный калейдоскоп сменяющих друг друга эпизодов, которые так характерны для сюжета данного балета. Музыка моментами экспрессивная, полнозвучная, а моментами удивительно ласковая, трепетная, а порой и вовсе волшебная, неземная. И в этом отношении нельзя не отметить замечательное прочтение партитуры оркестром отечественного театра под руководством Э.Кулиева.

В целом, весь спектакль оставляет очень нежное и трепетное ощущение. После него хочется протянуть руку и дождаться момента, когда на раскрытую ладонь мягко упадет первая снежинка. Но в Баку такое чудо уже который год не наблюдается, и только в самом центре Баку - на сцене Театра оперы и балета может захватить восхитительный вихрь очаровательных снежных узоров. Главное, пока в афишах театра значится балет "Щелкунчик", не упустить это праздничное зимнее чудо.

Улькяр Алиева

доктор искусствоведения, профессор АНК