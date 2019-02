Фильмы азербайджанского режиссера Джалаладдина Гасымова "Архив Шоллера" и "День казни" удостоены наград третьего Rosarito International Film Festival - "Лучший сценарий" и "Лучший продюсер (директор)", соответственно, сообщил Trend автор сценария, режиссер-постановщик и генеральный продюсер картин, передает Day.Az.

Rosarito International Film Festival проходит в городе Росарито (Мексика, штат Нижняя Калифорния). Главный офис фестиваля расположен в Лос-Анджелесе. Город, основанный в 1995 году, является быстроразвивающимся центром киноидустрии Мексики, где снимались такие голливудские блокбастеры как "Titanic", "Master and Commander", "Quantum of Solace" (James Bond), "Babel", "Pearl Harbor" "007, Tomorrow never dies" и другие.

Художественный фильм "Архив Шоллера" (Şollerin arxivi) снят в жанре триллера в 2018 году и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о нелегкой судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи, в 1840-х годах переселившихся в Азербайджан из-за тяжелого социально-экономического положения в германских землях, последовавшего после наполеоновских войн. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением. Шоллеры нашли применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана.

Режиссер - Адиль Гуламов, оператор - Таир Самедоглу. В ролях - Сабир Мамедов, Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлеб Ардебилли и другие.

Фильм был ранее отмечен наградами международных кинофестивалей в США, Бельгии, Нидерданды, и Германии.

Художественный фильм "День казни" (Edam günü) был снят в 2016 и доработан 2018 году. События фильма, снятого в жанре психолического триллера, происходят в тюрьме в последние годы советского периода. В фильме показаны волнующие моменты из жизни осужденного в камере. Автором раскрывается тюремная тема в противоречивом контексте с двух противоположных полюсов.

Оператор-постановщик - Мехти Ягубов. В ролях - Ровшан Керимдухт, Сабир Мамедов, Мамед Алиев, Назил Агаларов, Рамин Шихалиев, Солтан Гасымов, Хикмет Мамедов, Вугар Гурбанов и другие.

Фильм был ранее отмечен наградами международных кинофестивалей в США, Великобритании и Испании.