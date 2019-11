12 ноября в Международном центре мугама при поддержке посольства Венгрии была представлена очередная концертная программа "Венгерские музыкальные вечера".

На мероприятии со вступительной речью выступил посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи, который выразил благодарность Центру мугама за оказанную поддержку в реализации данного мероприятия. Посол отметил, что концерты, реализуемые в Баку являются из цикла концертов, проводимых в различных странах мира в честь 30-летия независимости Венгрии под лозунгом "Свобода Венгрии - 30 лет, 30 песен". Он выразил благодарность всем, кто пришел слушать венгерских музыкантов. Уже второй день как венгерские музыканты выступают на сцене Центра с разнообразным репертуаром. Вчера был представлен вечер классической музыки, а сегодня шедевры джазовой музыки.

В концертной программе выступил известный исполнитель венгерских народных песен, участник международного конкурса песни "Евровидение", певец Магйар Борини, который подарил зрителям прекрасный джазовый вечер. Исполненные им композиции "Caravan", "Dream a little dream of me", "Come in, come in", "All blues", "Spain" были тепло встречены публикой.

Отметим, что 11 ноября в Центре мугама в рамках проекта "Венгерские музыкальные вечера" солисты венгерского духового оркестра "Cantores Esslesiae" представили бакинской публике шедевры классической музыки. 14 ноября в рамках проекта будет представлена концертная программа венгерской народной музыки. Зрителям предоставится возможность насладиться венгерской народной музыкой в исполнении известного венгерского исполнителя цимбалы Джсуркулйа Жозефа.

Н. Гасымова