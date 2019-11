В Four Seasons Hotel Baku состоялось открытие уникального Night of the Dancing Diamonds совместно со знаменитой выставкой Jewels of the World, которая традиционно проходит в столице Азербайджана в седьмой раз, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Night of the Dancing Diamonds - праздник танца, музыки, роскоши и красоты, наполненный неожиданными сюрпризами и приятными подарками для гостей.

Организатором мероприятия стала компания SRDS во главе с ее учредителями Ольгой Краснянской и Эльдаром Джафаровым - двукратными чемпионами Блэкпульского фестиваля по Американскому Смусу среди Pro Am (дуэты профессионалов и любителей). Эльдар Джафаров на протяжении многих лет с успехом представляет Азербайджан на международных соревнованиях по различным видам танца, является четырехкратным чемпионом мира и троекратным чемпионом Европы.

Первое в истории Азербайджана и уникальное по своей насыщенности мероприятие является поистине грандиозным событием. В утренней программе приняли участие самые юные танцоры, которые были удостоены призов.

В рамках Night of the Dancing Diamonds впервые проходит открытый Чемпионат Восточной Европы по Смусу WDC Eastern European Professional Championship in American Smooth, а также Open to the World American Smooth Trophy Kids и Pro Am invitation competition, где на паркет выйдут лучшие пары Pro Am.

Сегодняшним украшением вечера также станет интересная шоу-программа, представленная мировыми танцевальными дуэтами разных направлений, среди которых Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина (Аргентинское танго), Кирилл Белоруков и Полина Телешова (Латиноамериканские танцы), Анна Мельникова и Виктор Да Сильва (Exhibition), Даниил Никулин и Ксения Пархатская (Swing Dance), Гиндуллин Тагир и Баширов Ильнур (Break Dance), Эльдар Джафаров и Анна Сажина (American Smooth).

Прекрасным дополнением программы станут танцы для всех желающих, а живая музыка создаст особую атмосферу в этот вечер.

"Вечер "Танцующих бриллиантов" - это не просто красивое название. Вниманию гостей будут представлены лучшие шоу мировых звёзд танца, сильнейших пар мира, которые и являются истинными танцевальными бриллиантами. Великолепной огранкой этого действа станет показ - шоу драгоценностей лучших ювелирных брендов мира, вы сможете не только полюбоваться изделиями известных ювелиров, но и приобрести их. Я приглашаю вас в восточную сказку, которая распахнёт свои двери и на время унесёт вас в прекрасный мир музыки и волшебства, ибо танец, язык тела и есть волшебство, которое дарует нам Всевышний!", - отметила Ольга Краснянская.

"Баку - столица моей родины, и у меня очень многое связано с ней! Это было моей давней мечтой - осуществить проект такого масштаба в Азербайджане, и я рад, что вы станете свидетелем этого грандиозного события. Своей профессиональной карьерой, выступая 15 лет за Азербайджан, я доказал, что это танцующая нация и в мире бального танца в том числе! Танец - это вся моя жизнь, и я хочу поделиться своим счастьем с Вами! Уверен, что такое событие останется в памяти зрителей и гостей вечера надолго!", - отметил Эльдар Джафаров.