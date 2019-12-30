Под Новый год Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета по традиции представил ценителям балетного искусства "Щелкунчика" П.И. Чайковского. Праздничный спектакль в этот вечер собрал аншлаг и стал своеобразным подарком коллектива Театра оперы и балета для зрителей.

Всемирно известное произведение П. И. Чайковского, как и предыдущие балеты композитора, рассказывает о всепобеждающей любви. В основу либретто легло переложение сказки, сделанное в 1844 году Александром Дюма-отцом и опубликованное в том же году под названием "История Щелкунчика".

29 декабря балет представили прима-балерина Театра, заслуженная артистка Азербайджана очаровательная Нигяр Ибрагимова, которая великолепно воплотила нежный образ Маши, чья женственность раскрывалась на глазах и чье сердце наполнялось любовью к Щелкунчику, ставшему впоследствии прекрасным Принцем. В этой партии выступил отечественный премьер, заслуженный артист Макар Ферштандт. Ему удалось создать идеальный образ принца и поразить публику выдержкой и выносливостью в фантастически сложных поддержках, две из которых были выполнены на одной вытянутой руке в полный рост.

Как всегда, восхищение публики вызвал заслуженный артист Азербайджана, невероятно харизматичный Самир Самедов. Артистизм и мастерство премьера, исполнившего партию главного балетного кукловода и катализатора всего сценического действия - Дроссельмейера, никого не оставили равнодушным.

В спектакле также прекрасно проявили себя заслуженная артистка Азербайджана Эльмира Сулейманова, солисты театра Фаиг Губатов, Интигам Мамедов, Лейла Нариманидзе, Ислам Мамедов, Динара Ширинова, Нигяр Алиева, Эдвард Аразов, Сеймур Гадиев, Юлия Ферштандт, Фатима Халафова, Диляра Мехтиева и др.

Дирижировал балетом лауреат международного конкурса дирижеров им.Антала Доратти Орхан Гашимов, который представил прекрасную интерпретацию произведения.

Публика на протяжении всего вечера не переставала аплодировать ярким номерам. В заключение же зал стоя наградил овациями и восторженными возгласами "браво" солистов, оркестр и дирижера.

Ф. Агаларова