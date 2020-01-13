Вышел в свет 32-й номер научно-публицистического журнала «Азербайджанские ковры» - ФОТО

Научно-публицистический журнал "Азербайджанские ковры" издается при соучредительстве Центра ковроткачества "Азер-Илме" и Президиума Национальной академии наук Азербайджана. В новом выпуске журнала, который входит в список научных изданий Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики по специальностям искусствоведения и истории, нашли отражение историко-этнографические очерки на азербайджанском, английском и русском языках, научные статьи, дневник ОАО "Азерхалча".

Как сообщает Day.Az, в новом выпуске журнала опубликованы статьи "Сила творчества Насими" академика Исы Габиббейли, "Джими и джимийцы" д.и.н., проф. Видади Мурадова (Институт археологии и этнографии НАНА), "Элементы огнепоклонства на знаменах ханского периода" д.ф.и. Парвина Гезалова ("QASR"), "Ковровые элементы и их семантика в национальной одежде и аксессуарах" д.ф.и., доц. Гюльзады Абдуллаевой (Музей национальной истории Азербайджана НАНА), "Сравнительный анализ пословиц в азербайджанском и узбекском фольклоре" д.ф.ф. Чинары Рзаевой (Институт искусства, языкознания и литературы Нахчыванского отделения НАНА), "Традиции Новруза у тюркских народов" д.ф.н., проф. Сахар Оруджевой (Бакинский государственный университет), "Средневековое оружие Азербайджана в музеях Польши" д.ф.и., доц. Сабухи Ахмедова (Музей национальной истории Азербайджана НАНА), "Военное устройство государства Атабеков (Ильдегизидов)" Эльдара Мехдиева и д.ф.и. Азера Джалилова (Гянджинский государственный университет) и др..

Главный редактор журнала, заведующий сектором "Ковроведения" Института археологии и этнографии НАНА, заслуженный деятель искусств, доктор исторических науки, профессор Видади Мурадов.

Читатели могут ознакомиться с электронной версией журнала на сайте Azerilme.az.

Н. Гасымова