В Rolls-Royce Motor Cars Baku состоялось открытие выставки Bir inci rəssam, на которой представлены работы видных азербайджанских живописцев, супружеской пары художников Ваджии Самедовой и Лятифа Фейзуллаева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В экспозицию, организованную министерством культуры Азербайджана при поддержке Rolls-Royce Motor Cars Baku, вошло около 40 работ.

Выступая на вечере заслуженная артистка, ведущая Наргиз Джалилова проинформировала гостей об экспозиции, отметив, что в рамках мероприятия также пройдет презентация сайта, посвященного творчеству мастеров кисти.

Секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов рассказал о богатом творчестве Ваджии Самедовой и Лятифа Фейзуллаева, их заслугах в развитии азербайджанского изобразительного искусства. Подчеркивая значимость выставки в культурной жизни города, Ибрагимов выразил признательность организаторам данного мероприятия.

Выступая от имени семьи, внук мастеров кисти Агшин Фейзуллаев также поблагодарил участников и организаторов вернисажа.

Далее был представлен сайт, цель создания которого - информировать широкую аудиторию о творческой деятельности Ваджии Самедовой и Лятифа Фейзуллаева.