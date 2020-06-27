Известная азербайджанская актриса театра и кино, актриса Государственного театра юного зрителя, лауреат национальных премий, заслуженная артистка Алмаз Мустафаева после тяжелой болезни продолжает лечение дома.

"В связи с обострением диабета я была госпитализирована и находилась на грани смерти. Уровень сахара упал практически до нуля, я была в коме. Сейчас чувствую себя плохо, только прихожу в себя после тяжелой болезни. Похудела на 15 кг, увидите - не узнаете. Надо держаться, чтобы выжить - другого выхода нет, и благодарить Всевышнего за каждый прожитый день", - сказала Trend Алмаз Мустафаева, передает Day.Az.

По словам актрисы, в эти тяжелые дни пандемии каждый должен позаботиться о близких и родных, не допускать массового распространения коронавируса.

"Государство прилагает все усилия для этого, но именно от социальной ответственности каждого зависит успешный исход. К большому сожалению, из-за недисциплинированности ряда граждан произошло резкое повышение заболеваемости. Если говорят о строгом соблюдении карантина, то значит это надо выполнять. Очень тяготит, когда не можешь выйти на улицу, подышать свежим воздухом. А что делать? Надо придерживаться. Несмотря на строгие меры карантина, очень много людей на улицах выходит просто так, особенно молодежь. Не носят маски, не держат социальную дистанцию, игнорируют правила карантина в общественных местах и транспорте, что и приводит к печальным последствиям. Неужели так трудно понять, что жизнь на данном этапе изменилась и необходимо придерживаться правил режима, чтобы не заразиться самому и близким. Ведь раньше ситуация с коронавирусом имела позитивную динамику, и все события за последние недели произошли после смягчения особого режима - люди восприняли это, как полную свободу, расслабились и теперь в стране ситуация становится критической. Необходимо усилить контроль над такими безответственными людьми. Хотя они же не дети, сколько можно говорить? Взрослые же люди - сами должны понимать все серьезность сложившейся ситуации. Пусть Всевышний бережет нас!", - добавила Мустафаева.

Напомним, что в конце января на сцене ТЮЗа было торжественно отмечено 70-летие Алмаз Мустафаевой. Ее первая роль в кино - это образ Сакины в культовой картине Алисаттара Атакишиева Sehirli xalat ("Волшебный халат", 1964), которая принесла ей популярность. Тогда ей было всего 15 лет. Пройдя трехлетние курсы на киностудии "Азерфильм" у режиссера Джаннет Салимовой под руководством легендарного Адиля Искендерова, уже в 19-летнем возрасте стала работать помощником режиссера.

В 1970 году была помощником режиссера в еще одном культовом фильме Тофига Тагизаде Yeddi oğul istərəm... ("Семеро сыновей моих"). С этого же года и по сей день работает в Азербайджанском государственном театре юного зрителя.

Интересно, что первые девять лет на сцене театра она играла в основном роли мальчиков - это были следующие образы: Баладжа (Mənim mehriban balam ("Мой веселый мальчик"), Рамо (Əlvida, Hindistan ("Прощай, Индия")), Эльдар (Sehirli yaylıq ("Волшебный платок")), Садиг (Mənim nəğməkar bibim ("Моя певучая тетя")), Ахмед (Tamahkar ("Ненасытный")). Это было связано с небольшим ростом актрисы. Причем, 6-летнего мальчика в Mənim mehriban balam она сыграла в возрасте 23 лет, что вошло в историю театрального искусства. Необычайный талант актрисы способствовал ее ярким и резким перевоплощениям.

За свою творческую жизнь сыграла в более десяти фильмах, среди которых "Лев ушел из дома", "Джаваншир", "Улыбка актрисы" и около тридцати спектаклях. Дети актрисы также работают в сфере театрального искусства: Мустафа Мустафаев - художник, Турал Мустафаев - режиссер. Ее супруг Вагиф Мустафаев в свое время был единственным художником-модельером в Азербайджане в сфере театра и кино.