Азербайджанский режиссер снимает в США фильм о карабахских событиях

Работающий и проживающий в Штатах режиссер Эльмар Байрамов начал работу над новым короткометражным фильмом под названием "After" (После).

Как передает Day.Az, режиссер занят съемками фильма "After", рассказывающего о мужчине, который в карабахские события попал в плен, а спустя 17 лет решил начать поиски своей дочери.

Картина в жанре драмы.

Отметим, что ранее короткометражный фильм Э.Байрамова "Let me run" был отмечен на Los Angeles Cinematography Awards, где стал победителем в двух номинациях "Best Sound" и "Best Aerial Cinematography". Картина была признана лучшей в номинации "Best Action/Adventure" и на Canadian & International Short Film Festival, прошедшем в Торонто в ноябре, получив также серию наград на других фестивалях.