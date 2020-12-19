Блистательная Дина Тумаркина о родном театре в Баку

20 декабря 2020 года Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна отметит 100-летие. Вот уже несколько дней как в адрес театра поступают поздравления с юбилеем. Не будет преувеличением сказать, что письма, телеграммы, видеосообщения приходят со всех концов света, ведь преданные друзья, единомышленники, поклонники Русского драматического театра имени Самеда Вургуна проживают в разных уголках мира, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди деятелей искусства, чья творческая судьба неразрывно связана с Бакинской русдрамой - блистательная актриса, любимица бакинской публики, лауреат Госпремии АзССР, народная артистка Азербайджана Дина Иосифовна Тумаркина.

Дина Иосифовна долгие годы проживает в Израиле, но связь с родным Баку и театром не прерывала никогда. Каждый раз, когда речь заходит о Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна Дина Иосифовна с огромной любовью и трепетом вспоминает годы, проведенные на этой театральной сцене.

"У каждого человека есть дверца в память, где хранится все самое дорогое и святое. У меня в памяти, душе и сердце хранится все, что связано с Русским драматическим театром имени Самеда Вургуна, все, что связано с Баку. Я прослужила в Бакинской русдраме десятки лет, мое становление прошло с великолепнейшими, мудрейшими, талантливыми актерами и режиссерами, с которыми мне довелось работать.

Я пришла в Русскую драму в январе 1956 года, тогда главным режиссером был Магеррам Ашумов, в театре служили великолепные режиссеры - Мехти Мамедов, Гюльджахан Гюльахмедова-Мартынова - первая азербайджанка-режиссёр, необыкновенные актеры - Пётр Юдин, Константин Мякишев, Ксения Бабичева, Александра Сувирова, Рахиль Гинзбург и многие-многие другие. Коллектив был очень интернациональным, здесь работали азербайджанцы и русские, грузины и евреи, а также представители других национальностей. Все были настолько дружны, и внимание, проявляемое друг к другу, взаимовыручка, помощь - все это дарит и дарило великолепные успехи всему коллективу.

Знаете, настоящее тесно связано с прошлым, и без опыта старших поколений невозможно обойтись. И мне особенно приятно сейчас следить, что мои молодые коллеги продолжают начатые нашими учителями традиции. Приятно видеть успехи ведущих, талантливых актеров, которые начинали свой творческий путь, когда я еще служила в театре - это Евгения Невжермицкая, Сафа Мирзагасанов, Александра Никушина, Людмила Духовная, Мурад Ягизаров, и замечательное молодое поколение", - отметила в беседе с Trend Life Дина Иосифовна.

Говоря о Государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна, Дина Тумаркина, конечно, делится теплыми воспоминаниями о юбилее, который отмечали на сцене театра в Баку в 2017 году.

Слова искренней благодарности она выразила Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой и возглавляемому ею Фонду Гейдара Алиева за возможность встречи с Азербайджаном и родным театром.

"Совершенно неожиданно, спустя 25 лет, я вновь вышла на сцену родного театра. Мне организовали замечательный юбилей - это было такое счастье. Бесконечная благодарность Международной ассоциации Израиль-Азербайджан ("АзИз") и председателю Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуаду Мурадову, коллективу театра, которые подарили мне такую большую радость много лет спустя увидеться с любимыми бакинцами", - сказала блистательная актриса.

Дина Тумаркина подчеркивает, что на протяжении всех лет, что она живет в Израиле, связь с Баку она не теряла никогда. Этому во многом содействовала и деятельность Международной ассоциации Израиль-Азербайджан ("АзИз").

"Международная ассоциация Израиль-Азербайджан с любовью, необыкновенным вниманием относится ко всему в Азербайджане. Я бесконечно благодарна президенту Ассоциации Льву Спиваку, директору Азербайджанского культурного центра "АзИз" Егяне Сальман за деятельность, направленную на укрепление и дальнейшее развитие связей между Азербайджаном и Израилем", - добавила народная артистка.

Дина Иосифовна пожелала родному Русскому драматическому театру имени Самеда Вургуна процветания, покорения новых творческих вершин, интересных, удачных и ярких спектаклей.

Говоря о безграничной любви к Азербайджану, народная артистка поздравила всех граждан нашей страны с Победой в Отечественной войне.

"Хочу поздравить весь Азербайджан и родной Баку, - а этот город, несмотря на то, что я родилась в Одессе, для меня родной, - с Великой Победой в Отечественной войне. С праздником Вас - огромным, честным, мужественным и очень необходимым и дорогим. Желаю мира и здоровья любимому Азербайджану", - добавила она.