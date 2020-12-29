Победитель Международного конкурса песни "Евровидение-2011" Эльдар Гасымов представил в социальных сетях видеоклип на музыкальную композицию "Я хочу проснуться в Карабахе!", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автором музыки к композиции является Вагиф Ягубов, автор слов - Лейла Насибли, над аранжировкой работал Осман Гамидов. Композиция представлена на русском языке. Режиссер видеоклипа - Фуад Тахмазлы.

В видеоклипе использованы архивные видеокадры из Карабаха.

"Я уже проснулся в Карабахе, вижу как играет детвора... Мы уже за них давно не в страхе... Боль, тревога - прошлое, вчера..." - эти строки из песни, которая была презентована в конце октября текущего года, трогают до глубины души. С момента презентации композиция получила большое число положительных отзывов от слушателей.