Балоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы

Названо место похорон умершего вчера заслуженного артиста Азербайджана Балоглана Ашрафова.

Как передает Day.Az, по словам сотрудницы Масаллинского районного управления культуры Шахлы Искендеровой, Ашрафов будет похоронена в селе Бадалан Масаллинского района.

Ашрафов скончался 26 апреля в возрасте 69 лет. Певец недавно заразился коронавирусом. Он тяжело переносил болезнь в силу своего возраста.

Отметим, что Ашрафов перенес операцию в Турции в 2007 году в связи с циррозом печени. Певцу, который долгое время лечился там, сделали пересадку печени.

Allah rəhmət eləsin!