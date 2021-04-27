https://news.day.az/culture/1337577.html Балоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
Балоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
Названо место похорон умершего вчера заслуженного артиста Азербайджана Балоглана Ашрафова.
Как передает Day.Az, по словам сотрудницы Масаллинского районного управления культуры Шахлы Искендеровой, Ашрафов будет похоронена в селе Бадалан Масаллинского района.
Ашрафов скончался 26 апреля в возрасте 69 лет. Певец недавно заразился коронавирусом. Он тяжело переносил болезнь в силу своего возраста.
Отметим, что Ашрафов перенес операцию в Турции в 2007 году в связи с циррозом печени. Певцу, который долгое время лечился там, сделали пересадку печени.
Allah rəhmət eləsin!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре