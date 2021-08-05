Первый азербайджанский оперный певец, получивший мировое признание

Эльдара Алиева многие знают, как первого азербайджанца, выступившего на сцене Театра Ла Скала, ставшего первым нашим солистом "Ла Скала". Но он к тому же стал первым азербайджанцем, который выступил и в Парижской, Берлинской, Римской операх, Мадридском королевском оперном театре, Лондонском королевском театре.

Эльдар Алиев - первый азербайджанский оперный певец, который спел на великих сценах и получил мировое признание.

Год назад, 4 августа, его не стало. В память о выдающемся музыканте, я решила подробнее узнать его историю жизни, и поделиться ею с читателями. Но я не знала, что будет настолько сложно. Эльдара Алиева знали лишь в профессиональных кругах. О нем не было информации в Сети. А его знакомые порой рассказывали о нем противоположные вещи. И я представляю вам получившийся пазл.

Эльдар Алиев родился 28 июня 1971 года в Баку. Его родители развелись, когда он был еще мал, и его воспитанием занималась бабушка. Мама скоропостижно скончалась, и будущая оперная звезда переехал к своему отцу в Украину. С мачехой у него были очень хорошие отношения, но с отцом никак не складывалось. Ему было почти 14 лет, когда он вернулся в Баку и продолжил жить с бабушкой.

Ему всегда нравилась музыка. Эльдар пел с самых ранних лет. В 1991 году он поступил в Бакинскую музыкальную академию на вокальное отделение, а также стал солистом Азербайджанской государственной хоровой капеллы. Он был очень амбициозным, знал, что должен петь на большой сцене.

Когда Эльдар Алиев учился на втором курсе, в Баку из Италии вернулся Ризван Садырханов. Он был первым азербайджанцем, учившимся в Музыкальной академии Озимо, и вернулся из Италии в 1992 году. Садырханов устроил прослушивание и отобрал интересные голоса, чтобы отвести их в Италию. После прослушиваний были отобраны четыре вокалиста: Эльдар Алиев, Наргиз Керимова, Адиль Ахундов, Эмиль Алиев.

Эльдар Алиев проучился в Озимо полтора года, пока не попал на конкурс в Милане, который давал возможность учиться в школе при "Ла Скала". Там его учителем был Карло Бергонза, и уже через год он победил в международном конкурсе "Тоти даль Монте" в Тревизо, что давало ему право дебютировать. Он выиграл партию Зарастро в "Волшебной флейте" Моцарта. Так Эльдар Алиев совсем молодым попал на сцену "Ла Скала". Он выступил с большим успехом и ему сразу же пришел звонок из итальянского агентства Prima International. После этого карьера молодого артиста пошла в гору.

Судьбоносной в жизни Эльдара Алиева стала ария Зарастро из оперы Моцарта "Волшебная флейта". Эта ария его сопровождала всю жизнь. С нею он поступил на первый курс Бакинской консерватории, с этой арией он поступил в академию Озимо, и с этой оперой он дебютировал в театре в Тревизо под руководством дирижера Питера Маага.

Всего через 6 месяцев Эльдара Алиева наняли в "Ла Скала", и даже выдали квартиру.

В 1998 году, посмотрев оперу Моцарта "Волшебная флейта" в театре "Ла Скала", Франко Корелли позвал другого известного маэстро, своего племянника Маурисио, "послушать гения сегодня вечером".

Маурисио знал Эльдара Алиева, певца, которого Корелли назвал "гением" и "baso russo". Он сказал дяде, что артист, которым тот восхищается, азербайджанец, а не русский.

Уже в 2001 году Ризван Садырханов и Фархад Бадалбейли, будучи в Милане, смотрели афиши главных спектаклей "Ла Скала". На официальном плакате одного из ведущих мировых оперных театров и храмов искусства "Ла Скала" были написаны имена самых выдающихся исполнителей: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Мирелла Френи и Эльдар Алиев.

Азербайджанец - Эльдар Алиев!

Первый азербайджанский певец, ставший официальным солистом театра Ла Скала.

Здесь, в Баку, в Азербайджане, мы считаем Паваротти, Доминго и Френи недосягаемыми вершинами мирового оперного искусства. А они считали Эльдара равным. Наш артист сам пробился на вершину. Благодаря уникальному голосу и таланту.

Эльдар Алиев был дважды женат. От первого брака у него сын и дочь. Первый ребенок родился в 1994 году, когда он сам был очень молод. Эльдар постоянно был в разъездах, что мешало в семейной жизни. Но он очень любил своих детей.

Он был очень молодой бас, у него был красивейший голос. Но басы формируются к 50-ти годам. Эльдар, можно сказать, рано начал петь. Многие роли были высоки для его голоса. В 2003 году в Париже, когда он играл Банко в "Макбете", артист приболел. Оставалось 2 спектакля в Опере Бастилии, когда с его голосом что-то случилось. Ему было почти 33 года. Итальянские врачи, у которых Эльдар прошел обследование, заверили артиста, что случай обыденный. Но для него это была трагедия. Артист впал в депрессию. Такую, что уже не часто появлялся на сцене.

С 2012-го года он тяжело болел. Диабет, унаследованный от мамы, стал причиной трагической смерти. Он был очень харизматичный, любил жизнь, радовался ей. Он отдавал себя всем полностью, его все очень любили.

Эльдар Алиев боялся за свой голос, всегда ходил в водолазках, его здоровье для него было очень важно. Он всегда находился под контролем врачей.

Говорят, что гении в повседневной жизни намного слабее обычных людей. Поэтому им очень важно иметь рядом с собой верных людей.

Эльдар Алиев был беспарусной лодкой, плывущей рядом с самыми большими кораблями в океане жизни. Его поглотили волны...

Он скончался 4 августа в возрасте 49 лет в Милане. Благодаря его коллегам и знакомым из Азербайджана и при поддержке министерства культуры АР его тело было доставлено в Баку и захоронено на родине.

Своими воспоминаниями об Эльдаре Алиеве поделились те, с кем он некогда работал и дружил:

"Меня очень потрясла новость о кончине Эльдара Алиева. Первый раз я услышал его, когда он, будучи молодым, принял участие на конкурсе "Тоти даль Монте" в Тревизо. Это было в 1994 году, он участвовал на конкурсе для роли Зарастро из оперы "Волшебная Флейта". В жюри входили важные и квалифицированные профессионалы как Петер Мааг, Джанфранко дэ Бозио, Реджина Резник, был так же Доминик Майер, который являлся директором Оперного Театра Лозанна и в будущем занимал должность суперинтенданта Венской Государственной Оперы и сейчас Театра Ла Скала, и другие важные личности. Эльдар был выбран на эту роль из-за красоты своего голоса. Он владел голосом бас-кантантэ, и не смотря на это, в низком регистре он не терял округлость и мягкость. Он был прекрасным Зарастро. С этого и началась его итальянская карьера.

Я был очень рад пригласить Эльдара в 90-х годах в Римскую Оперу на несколько постановок, одним из очень важных событий являлась опера "Макбет" Джузеппе Верди. Дирижировал Дьёрдь Гёриваньи Рат, режиссером являлся Хеннинг Брокгауз, а сценографом - Йозеф Свобода. Состав был звездным! В роли Леди Макбет: Мария Гулегина, Франческа Патанэ. В роли Макбета: Лео Нуччи, Ясуо Ориуши, в роли Банко был Эльдар Алиев и Франко Дэ Грандис. Эльдар был в своей тарелке, исполняя главные роли в важных операх. Помню так же его в Россинивском Оперном Фестивале в прекрасной постановке оперы "Моисей и Фараон" (Джоакино Россини). Дирижировал - Владимир Юровский, тогда он был очень молодым и его приглашали на важные постановки, откуда и началась его интернациональная карьера. Режиссером оперы являлся выдающийся Грейам Вик. Я помню эти прекрасные сцены Эльдара в роли Фараона, воспоминания очень живые. После я потерял его из виду и, к сожалению, сегодня знаю почему... Большое разочарование знать, что артист, обладающий таким талантом не смог раскрыть и показать его ещё больше. Я очень счастлив, что память об Эльдаре чтят на родине и вспоминают как одного из первых артистов из Азербайджана, которой смог покорить европейскую публику, смог внести вклад с огромными эмоциями и большой глубиной из культуры своей родной земли в культуру итальянской и европейской мелодрамы".

Винченцо Де Виво

арт-директор Академии Оперного Искусства Озимо и арт-директор Оперного Театра Анкона

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"Это было 6 ноября 1992 года, когда 21-летний бас Эльдар Алиев из Баку явился на прослушивание для зачисления на 1992/1993 учебный год. Он спел "Разорванный дух" из "Симона Бокканегры" и "О Исида и Осирис" из "Волшебной флейты".

Комиссия, возглавляемая художественным руководителем Альберто Зедда, генеральным директором Венанцио Сорбини и профессорами Харриет Лоусон, Марио Мелани, Серджио Сегалини и Антонио Тонини, сразу же была захвачена красотой этого голоса и артистическим потенциалом. Год, полный учебы и удовлетворения; однако в конце того же года Эльдар оставил нас, чтобы уже вступить на путь успеха и славы. Он приехал к нам в гости через несколько лет и сказал, что никогда не забывал Академию Озимо, настолько, что думал о покупке дома, чтобы провести там каникулы. После мы потеряли с ним всякую связь, пока общий друг не сказал нам, что встретил его на центральном вокзале Милана в очень плохих условиях. Мы пытались связаться с ним, но ничего... Пока один из наших бывших студентов Магеррам Гусейнов не сообщил нам печальную новость. Мы очень опечалены; потеря Эльдара - это удар для всех нас, для мира театра, но, прежде всего, осознание того, что такого доброго и щедрого человека больше нет, заставляет задуматься о том, как иногда судьба несправедлива. За каждым персонажем, каждый главный герой всегда скрывает человеческую душу с ее силой, но иногда и хрупкостью. Эльдара будут помнить за его талант и доброту. И мы всегда будем хранить память о нем в наших сердцах".

Симонетта Маркеджани

административный директор Академии Оперного Искусство Озимо

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"Это был гениальный бас. Он учился у нас в Бакинской музыкальной академии. Я помню его победу на конкурсе имени Бюльбюля. Тогда Ирина Архипова возмутилась участию Эльдара в конкурсе, хотя ему было всего 24 года. Он уже пел как состоявшийся артист, которым он, кстати, и был к этому возрасту.

Потом он уехал в Озимо. Через несколько лет начал выступать в ведущих театрах Италии и дошел до Ла Скала, где выступал с великими певцами и великими дирижерами.

Это фантастическое дарование, но подвели здоровье и семейные обстоятельства, он сорвался, ушел со сцены. Печально и очень обидно".

Фархад Бадалбейли

Народный артист, ректор Бакинской музыкальной академии

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"Я считал Эльдара Алиева своим близким другом, поэтому потеря его для меня тяжелый личный удар.

Мы познакомились летом 1996 года в Риме, это была постановка в Римском оперном театре. Мне было 24 года тогда. Пригласили продирижировать первую в моей жизни "Богему". Тогда на одной из спевок я и познакомился с Эликом, так называли Эльдара его близкие. Он был на год меня старше. Очень остроумный, с ироническим отношением ко всему, но очень приятный в общении. Мы как-то быстро сдружились, нашлись общие точки соприкосновения, любовь к старым советским фильмам, песням, книгам, и мы договорились, что после того как закончится "Богема" будем общаться. Я не знал, что в ту же осень Эльдар был приглашен на фестиваль в Эксфорд, где мы снова встретились. Тогда мы уже активно продолжили наше общение, я приехал в Милан в декабре того же года, и Эльдар меня пригласил к себе и с тех пор мы были близкими друзьями. Далее последовали наши сотрудничества в 1997 году на фестивале Россини в Пезеро. Мы оба принимали участие в опере "Моисей и фараон".

Мой отец был на моей премьере, и я помню, что ему очень понравился Эльдар. Он сказал, что если он будет умным, то доживет до Филипа Секондо и Бориса Годунова, то есть будет петь партии первого положения. И действительно у него в голосе была удивительная смесь зрелости, несмотря на его молодой возраст, и он пел в настоящей итальянской манере. Вообще он был очень музыкальным человеком, очень неплохо играл на фортепиано, мог подобрать любую песню, которая ему нравилась, мог петь и не только оперным голосом, но и авторские, эстрадные песни.

После оперы "Моисей и фараон" у нас было совместное открытие театра Реаль в январе 1998-го, он пел Тимура в "Турандот". На следующий год у меня был контракт в брюссельском театре ла Моне на "Риголетто" и я настоял на том, чтобы Эльдар пел в спектакле. Через год, к сожалению, была последняя наша совместная работа в опере "Пеллеас и Мелизанда" Дебюсси, где в первом составе роль короля Аркеля исполнял великий Николай Гяуров. Эльдара, как это часто бывало, как молодого певца ставили во второй состав, и он спел несколько спектаклей, и очень достойно. Его голос идеально ложился на итальянскую музыку. Если бы он не ушел из жизни так трагически и безвременно, его голос, несомненно, обогатился бы теми красками, которые приходят с возрастом. Настоящие басы только созревают к 50-ти годам. К сожалению, обстоятельства сложились так, что смерть вырвала его из наших рядов очень рано и это огромная потеря не только для тех, кто знал и любил Эльдара, но и для мировой оперы, потому что в его лице опера потеряла одного из наиболее талантливых и многообещающих басов молодого поколения".

Владимир Юровский

Главный дирижёр Лондонского филармонического оркестра.

Текст: Франгиз Агаларова