Фильм азербайджанского режиссера удостоен престижной награды

Художественно-документальный фильм "Yaradanlar" ("Созидатели") азербайджанского режиссера Шамиля Алиева получил приз жюри фестиваля ONLY THE BEST INTERNATIONAL FIL AWARDS 2021 -August-September (США, Флорида).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, режиссер фильма сообщил, что лента "Созидатели" повествует о жизни и творчестве великих архитекторов Микаила Гусейнова и Садыга Дадашева, о том, как на их творчестве и культурном наследии Азербайджана в ХХ веке сказалась коммунистическая идеология.

В ходе репрессий 1937 года было уничтожено подавляющее большинство представителей интеллигенции, в том числе и родственники Микаила Гусейнова и Садыга Дадашева. Им пришлось прожить часть своей жизни в страхе и моральных страданиях. Но после того, как великий лидер Гейдар Алиев пришел к руководству страной, он проявлял внимание и заботу о деятелях культуры.

Фильм снят по заказу Министерства культуры Азербайджанской Республики на киностудии "Салнаме" в 2020 году.

Автор сценария - народный писатель Натиг Расулзаде, автор идеи - заслуженный архитектор Эльбай Касымзаде, оператор-постановщик - Руфат Сулейманов, художник - Лала Гусейнзаде, композитор - Азер Аскеров, продюсер - Назим Гусейнов.