В Баку представлены стихи героев Отечественной войны, озвученные языком жестов

В Азербайджанском национальном музее ковра прошел вечер поэзии "Əllərimizdə səslənən igidlərin sözü" (Слова героев, озвученные руками), реализованный литературным проектом SÖZ ("Слово") в рамках проекта "İgidlərin sözü" (Слова Героев), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Вечер был посвящен Дню Победы в Отечественной войне - 8 ноября.

Проект "İgidlərin sözü" - стихи и эссе шехидов, гази и героев 44-дневной Отечественной войны - впервые был представлен в рамках VII Бакинской международной книжной выставки-ярмарки, а затем в Международном центре мугама.

Отличие этой презентации состоит в том, что произведения были представлены языком жестов - сурдопереводом.

На открытии минутой молчания была почтена светлая память шехидов Карабахской войны, представлен гимн Азербайджана с сурдопереводом.

Директор музея, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова и писатель-драматург Сейран Сахавет отметили важность проведения такого вечера поэзии для творческой реализации гази Отечественной войны и поддержки слабослышащих людей.

Автор идеи и руководитель SÖZ, поэтесса Нигяр Гасанзаде отметила, что замысел проекта возник сразу после 44-дневной Отечественной войны. Были размещены в социальных сетях объявления о поиске авторов поэтических и прозаических произведений среди тех, кто сражался во имя защиты территориальной целостности нашей Родины. Все литературные материалы были собраны и подготовлена антология, которая будет издана.

Вечер был проведен при поддержке организации волонтеров Ümid var (руководитель Назиля Магеррамова) и команды Deaf Community (руководитель Нурана Абыева).

Свои произведения прочитали ветераны Отечественной войны - Огуз Арпаслан, Эйваз Эйюб, Орхан Салифов, Ниджат Агаев, Сабухи Гурбанов, Гасан Кюр, Эмин Пири, Джавид Алиоглу, Тофиг Ахмед, Керем Айдын, Эльвин Интигамоглу и Вюсал Хатамов, которые были представлены с сурдопереведом воспитанниками Республиканского специального интерната для слабослышащих №3, молодежью ОО "Социальной помощи лицам с проблемами слуха и речи" и сурдопереводчиком Егяной Тагиевой. Особенно трогательным стало выступление детей шехида Теймура Аббаслы - Фейруза и Сейруза, которые прочитали произведение шехида Хайяма Гусейнова.

Гостям была представлена концертная программа с участием заслуженной артистки, ханенде Фярганы Гасымовой, детского танцевального коллектива, композиции "Şuşanın dağları" и "Qarabağ, azadsan" также были представлены с сурдопереводом.