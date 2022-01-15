Юбилей Азера Дадашева отметили концертом в Филармонии

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер, приуроченный к 75-летию народного артиста Азербайджана, композитора, профессора Азера Дадашева, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Перед началом концертной программы заведующий музыкальным сектором министерства культуры Азербайджана Вугар Гумбатов зачитал поздравительное письмо министра культуры Анара Керимова.

В концертной программе приняли участие Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова и Азербайджанская государственная хоровая капелла под руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой.

Солистами программы выступили лауреаты международных конкурсов, пианистки Нурана Зейналова и Наргиз Кенгерли, вокалист Субхан Рустамов.

На вечере были исполнены сочинения Азера Дадашева. Среди них произведение "Zəfər çələngi", посвященное Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, впервые прозвучала "Поэма для фортепиано и камерного оркестра", посвященная общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Также впервые были исполнены Концерт №2 для фортепиано и оркестра, симфония "Шуша", кантата "Vətənim Azərbaycan".

Концертная программа была с большим интересом принята слушателями. Программа юбилейного концерта продемонстрировала многогранность творческой деятельности композитора.

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