В Центре мугама почтили память народного артиста Агахана Абдуллаева

Международный центр мугама и Организация волонтеров ASAN организовали мероприятие, посвященное памяти народного артиста, кавалера ордена "Шохрат", ханенде Агахана Абдуллаева (06.02.1950 - 25.12.2016), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Народные артисты, таристы Вамиг Мамедалиев и Мелик Мансуров, руководитель проекта МЦМ, доктор философии по филологии Гюльгусейн Казымлы рассказали о заслугах ханенде в мугамном искусстве Азербайджана, был представлен видеоматериал о творчестве мастера мугама.

Обладавший сильным, приятным голосом с широким диапазоном, мастер мугама достойно продолжал творческие традиции своих предшественников и, отличаясь своеобразной манерой исполнения, внес большой вклад в сокровищницу многовековой музыкальной культуры Азербайджана. Сохранение чистоты классического стиля исполнения мугама и в целом национального музыкального искусства составляло основную цель его более чем 40-летней деятельности. Исполненные Агаханом Абдуллаевым композиции хранятся в Золотом фонде национального телевидения и радио. Наряду с классическими мугамами, многие теснифы и народные песни именно в его гармоничном исполнении навсегда вошли в число жемчужин национальной музыкальной культуры. Агахан Абдуллаев, выступая в сопровождении различных ансамблей республики, национальных трио мугама, в рамках Дней азербайджанской культуры и международных музыкальных фестивалей, на высоком уровне представлял национальную культуру в знаменитых концертных залах мира. Его плодотворная творческая деятельность является школой для формирования нового поколения молодых и талантливых исполнителей. Воспитанники мастера-ханенде, на протяжении многих лет занимавшегося педагогической деятельностью, становились победителями различных международных фестивалей и конкурсов.

Cын ханенде Хошбахт Абдуллаев выразил признательность организаторам мероприятия.

В концертной программе выступили воспитанники Агахана Абдуллаева - cолисты Международного центра мугама Вафа Везирова, Нисбет Садраева и Мамед Наджафов, которые исполнили мугамы и теснифы из репертуара ханенде. Был представлен клип на песню "Ata" в исполнении сына ханенде Хикмета Абдуллаева, посвященную памяти отца.