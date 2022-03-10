Рецепт удачной любви на сцене Театра оперы и балета

Автор: Улькяр Алиева, доктор искусствоведения, профессор АНК

Словно в продолжение праздничных дней Театр оперы и балета преподнёс бакинским меломанам уникальную возможность продегустировать великолепный "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти по рецепту известного украинского режиссёра Николы Третьяка. Распробовать все тона и оттенки местного варианта "Напитка" предоставили двум молодым, но уже известным азербайджанским "итальянцам" - Азеру Рза-заде (выпускнику Ла Скала) и Магерраму Гусейнову (выпускнику Академии Озимо и солисту Мариинки). И, судя по повышенному "градусу" настроения от просмотра, можно с полной уверенностью сказать, что оперный эликсир любви в очередной раз бакинской публике пришёлся по душе. Тем более объектом воздыхания главного персонажа (и не только его) стала очаровательная Инара Бабаева, которой не впервой исполнять на сцене роковых красавиц, а в данной опере завидную деревенскую невесту, да к тому же весьма обеспеченную и оттого весьма капризную и ветренную особу (недаром главная героиня себя сравнивает с непостоянным лёгким ветерком).

Есть роскошный сюжет для режиссёрской фантазии, великолепный музыкальный материал, который для исполнителей не менее коварен, чем хитроумные проделки героев. Сама опера Г.Доницетти - это услада для души, ушей и очей: музыка роскошная; исполнители a priori (по умолчанию) должны быть обладателями великолепных голосов и владеть искусством бельканто (лёгкостью голосоведения, точнее, звукоизвлечения, не говоря уже о роскошном его "окрасе"), а вокалисты ещё и обладать комедийным талантом, импровизационной сценической свободой. Говоря о сценической свободе, нельзя не отметить, что актерская игра абсолютно не первостепенна в операх бельканто, но в опере-buffa (комедийной опере), таких операх, как "Любовный напиток", она играет весьма существенную роль.

Теперь поподробнее...

Порой самые популярные классические литературные произведения становятся объектом пародии. Причём, пародией настолько удачной, что сами становятся шедеврами (в качестве примера достаточно назвать роман "Дон Кихот"). Вот и самая популярная опера Доницетти на сюжет Эжена Скриба стала очередным "троллингом" на легенду о Тристане и Изольде. Опера с первой своей постановки приобрела такой невероятный успех, который не только приятно удивил самого композитора, но и заставил его "заклятого" соперника на оперном поприще Беллини признать изумительно-изысканный вкус этого музыкального "Напитка".

К сюжету данной оперы "золотого периода бельканто" можно смело вешать ярлык "комедия для семейного просмотра". О чудесном эликсире, выпив который, молодые влюбляются друг в друга, сплетничают две подружки - Адина и Джаннетта, и именно этот разговор подслушивает отвергнутый красавицей Адиной её преданный поклонник Неморино. Приход отряда солдат во главе с сержантом Белькоре, который имеет свои виды на Адину, вынуждает главного героя дважды выкупить у проезжего шарлатана Дулькамары "эликсир любви". И как приличествует искромётной комедии, после ряда перипетий с псевдолюбовным зельем, главные герои остаются и с любовью, и с деньгами.

Местный вариант "Напитка" оказался весьма терпким на вкус, который, подобно главному герою, хотелось испробовать вновь, причём, осушая не сразу, а смакую каждый глоточек этой поистине завораживающей комический феерии оперы Доницетти. Тут и бутафорская армия бравого вояки Белькоре; и "внезапно" проснувшийся интерес поселянок к Неморино, как только разошлась по деревне "новостная лента" о весьма солидном наследстве, которое оставил его почивший дядюшка. Глядя на то, сколько поклонниц появилось у робкого деревенского простофили, начинаешь понимать, что самый эффективный любовный эликсир - это деньги.

Отдельное "браво" за хорошо "вычерченный" образ мошенника Дулькамара в стиле вполне современного маркетолога в солидном костюме и в очках a la Гарри Поттер, "заливающий" о своих чудо микстурах от всех недуг - от зубной боли до паралича, попутно истребляющих всех кротов и насекомых, делая стариков отцами десятка детей (эдакий вариант виагры) и убирая у солидных матрон морщины (вариант ботокса). При этом каждый покупатель "может видеть, осязать и прочитать отзывы с приложением печатей". Думается, с таким обширной коллекцией чудо-элексиров и в наше время у этого "врача-энциклопедиста" (как сам он себя представляет) нашлось бы немало клиентов. Правда, ящик с чудодейственными микстурами столько двигали по сцене, что сами склянки весьма непрезентабельно выпали на сцене, что не остановило покупательниц-хористок приобрести столь ценный товар.

А самое главное - это то, что у всех исполнителей был кураж, азарт и все это они умело представили зрительному залу. На сцене были живые люди с живыми эмоциями. На эмоции исполнители не скупились, демонстрируя, что любовные интриги могут быть весьма оригинальными, что женщины бывают красивыми, кокетливыми и коварными, а мужчины, даже что-то при этом поющие, вынуждены мириться с женскими причудами. И с вокальными задачами исполнители справились весьма профессионально, правда, с разным уровнем вокального мастерства. Довольно прилично спели не только сольные арии, но и сложнейшие ансамбли. Тем более, что в легкой, почти прозрачной доницеттиевской фактуре исполнителям "спрятаться" за оркестром и даже в ансамблевых хитросплетениях не удастся - всё на поверхности. Роскошная, а местами просто божественная музыка оперы Доницетти требует от певцов не голосить во все горло, а быть точными, легкими и виртуозными.

Азер Рза-заде уже блистал в партии Неморино на премьерном показе в 2013 году, до поступления в Ла Скала. Отсюда, как выдержанное хорошее вино, практический опыт и сценическая свобода, которые проявились в полной мере при раскрытии красоты доницеттивской кантилены, начиная с ариозы "Quanto e bella, quanto e cara!" - Как она прекрасна, как она мне мила! (и первые выкрики "Браво!"), далее в жалостливой "Аdina credimi, te ne scongiuro" (Адина, поверь, тебя умоляю) и "шлягерном" романсе "Una furtiva lagrima" (Потаённая слеза), вплоть до общей сцены финального happy end'a (по остроумному выражению Р.Вагнера, когда "все героя становятся в ряд").

И вновь Азер Рза-заде приятно поразил своим актёрским мастерством. Сыграть пьяного на сцене - не под силу даже многим именитым драматическим исполнителям, но Азер Рза-заде со знанием дела прикладывался к бутылке и весьма убедительно разыграл все стадии алкогольного опьянения (прямо наглядное пособие для студентов-медиков), при этом умудряясь великолепно петь и не менее великолепно лицедействовать. В начале второго акта процесс дегустации любовного напитка настолько увлёк исполнителя, что возникла некоторая вынужденная пауза (опоздание с выходом на сцену), которая была "прикрыта" импровизацией виновника всех этих сюжетных перипетий Дулькамарой-Магеррамом Гусейновым.

Сам Магеррам Гусейнов оставил очень приятное впечатление и в плане вокального мастерства, и артистизма. Ещё зимой азербайджанский баритон вместе со своей партнёршей по Мариинской сцене Екатериной Семенчук великолепно выступил на Минском оперном форуме, и, по признанию моих минских коллег, об успешном выступлении свидетельствует факт пятикратного вызова на бис. В предыдущей постановке "Тоска" М.Гусейнову досталась маленькая роль Анджелотти, хотя и там он умудрился продемонстрировать свой сочный и комфортный для слушательского восприятия баритон, а на сей раз в полной мере раскрыл своё артистическое обаяние в партии харизматичного мошенника Дулькамары. Монолог "Udite, udite, o rustici" (Услышьте, услышьте, о поселяне) с его весьма непростой скороговоркой был исполнен настолько захватывающе, что у крестьян просто не было шанса уйти с пустыми руками. Да и сам Неморино-А.Рза-заде заметно оживал в дуэте с Дулькамара-М.Гусейновым заставляя зрителей, затаив дыхание, внимать диалогу двух замечательных вокалистов, которые на деле владеют техникой бельканто.

Объект сценического воздыхания всего мужского населения оперы - стройная красавица и обладательница звонкого лирического колоратуры Инара Бабаева в архисложной по тесситуре партии Адины была весьма обаятельна в баркароле о неприступной лодочнице и в отчаянии от вспышки ревности как и герой прикладывалась к вину, подтверждая, что даже общепризнанные красавицы страдают от моментов неуверенности в себе.

Джахангир Гурбанов в партии вояки-сержанта и, судя по романсу Белькоре "Quanto e bella, quanto e саrа" (Как красива, как грациозна), "знатока" античной мифологии выглядел не как дамский угодник, а скорее строгий, но добродушный дядюшка, нашедший утешение в благосклонности Джанетты-Нины Макаровой.

Отдельное "Браво!" обновлённому хору театра под руководством Севиль Гаджиевой. Автор этих строк, как ни старалась, но на сей раз придраться к хору было бы грешно. Да и сами хористы явно получали удовольствия от искристой музыки Доницетти, порой пританцовывая на сцене. Что касается артистической свободы, то это лишь вопрос времени и практики.

Традиционно оперы Доницетти у дирижёров особого восторга не вызывают, считая его музыку неким приложением к вокалу. Да и руководить музыкальной составляющей довольно не просто - требуется почти балетное внимание: опера изобилует "коварными" сольными вокальными эпизодами, финальные составляющие которых дирижёру нужно прочувствовать и вовремя "поймать". И в этом отношении отметим труд оркестра театра под руководством Эйюба Кулиева.

И, глядя на эту белькантовую феерию на сцене Театра оперы и балета, ещё раз убеждаешься в истине: кто хочет сдвинуть мир, пусть сначала сдвинет себя. И счастье может быть рядом - лишь стоит взглянуть на привычное широко открытыми глазами, а в опере Доницетти ещё и ушами.