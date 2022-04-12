Известный французский блогер Patrick le Chinois совершил автотур по Азербайджану

Известный французский блогер Патрик Вейселлер посетил Азербайджан, сообщили Day.Az в министерстве культуры. Визит организован при поддержке министерства культуры Азербайджана и посольства нашей страны во Франции.

Посредством своих аккаунтов в социальных сетях, а также через платформу Netflix известный блогер представит проект, направленный на популяризацию азербайджанской культуры.

В рамках проекта в формате автомобильного тура Патрик Вейселлер, мастер французской комедии, более известный под псевдонимом Patrick le Chinois, посетил Нафталан, Гёйгель, Шеки, Баку и другие регионы с целью подготовить передачу об истории, национально-культурном наследии, толерантности и мультикультурализме Азербайджана.