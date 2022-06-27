В Баку состоялся благотворительный концерт "Карабахская ночь"

По инициативе и при организации Фонда возрождения Карабаха и поддержке министерства культуры в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся благотворительный концерт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На мероприятии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В своем выступлении министр культуры Анар Керимов отметил, что концерт организован в знаменательный день - День Вооруженных сил Азербайджана.

Было подчеркнуто, что общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основы мощной армии Азербайджана. Во время 44-дневной Отечественной войны армия Азербайджана, проявив подлинный героизм, освободила наши территории от многолетней оккупации.

Министр отметил, что сегодня нашей основной задачей является восстановление и возрождение освобожденных от оккупации территорий.

Анар Керимов также добавил, что между министерством культуры Азербайджана и Фондом возрождения Карабаха подписан меморандум о взаимопонимании и налажено сотрудничество, основной целью которого является восстановление культурных памятников, возвращение культуры в Карабах.

Председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев выразил признательность министерству культуры, Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, члену Наблюдательного совета фонда, народному артисту СССР и Азербайджана Фархаду Бадалбейли, а также всем участникам и гостям вечера за поддержку данного мероприятия.

Рахман Гаджиев отметил, что мероприятие носит благотворительный характер: вырученные от концерта средства будут направлены на поддержку работ по возрождению освобожденных от оккупации территорий и превращению их в регион с устойчивой экономикой и высоким уровнем благосостояния населения, а также на восстановление экологического баланса.

Говоря о сотрудничестве с министерством культуры в рамках предписанного меморандума, Рахман Гаджиев отметил, что в Агдаме началось восстановление комплекса Имарет.

Далее в концертной программе под названием Qarabağ gecəsi ("Карабахская ночь") выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахраддина Керимова.

Солисты концерта - ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, член Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли (фортепиано), заслуженные артисты Айгюн Мубариз (вокал), Джейла Сеидова (скрипка), Арзу Алиева (ханенде), а также Ровшан Гурбанов (тар), Джейхун Мурадов (кяманча), Джалал Керимов (вокал), победители конкурса "Мугам" - Бабек Шушалы и Гюнай Имамвердиева.

Вечер открыла увертюра к опере "Кероглу" великого Узеира Гаджибейли. Далее вниманию слушателей были представлены произведения Рауфа Гаджиева, Фикрета Амирова, Эмина Сабитоглу, Васифа Адигезалова, Акшина Ализаде, Муслима Магомаева, Гара Гараева, Узеира Гаджибейли, Фархада Бадалбейли, а также мугамы и народные песни.

Произведения выдающихся представителей азербайджанской композиторской школы, прекрасные образцы мугама и народной музыки были исполнены участниками концертной программы с чувством безграничной любви к Родине. Произведения прозвучали глубоко и душевно.

Великолепно в этот вечер звучал оркестр под управлением прекрасного дирижера Фахраддина Керимова. В заключение концертной программы прозвучал "Карабах шикестеси".

Все музыкальные номера зрители встречали бурными аплодисментами.