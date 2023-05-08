В Филармонии прошел вечер классической музыки, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер классической музыки, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Вечер был организован Исполнительной властью города Баку.

Среди гостей вечера были заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Фарах Алиева, глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, представители государственных структур и общественных организаций, представители творческой интеллигенции и молодежи, ветераны карабахской войны. Ведущей вечера была заслуженный работник культуры Лейла Гулиева.

Было отмечено, что в 70-х годах по инициативе великого лидера Гейдар Алиева в первые годы прихода к власти в Азербайджане с целью повышения интереса людей ко многим направлениям культуры, в том числе к классической музыке, в Филармонии были организованы концерты для государственных деятелей республики, руководящих работников всех отраслей народного хозяйства, деятелей науки и культуры, широких масс населения. В этих вечерах, где звучали классические произведения мировых и азербайджанских композиторов, великий лидер всегда присутствовал сам и высоко ценил мастеров искусств.

В честь 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, как дань уважения его заветной памяти, в концертной программе были представлены шедевры классической музыки 70-х годов прошлого века и включающие любимые произведения выдающегося государственного деятеля.

В концертной программе Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением Мустафы Мехмандарова и Азербайджанская государственная хоровая капелла под управлением народной артисткой Гюльбаджи Имановой представили произведения видных композиторов - Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Муслима Магомаева, Джахангира Джахангирова, Арифа Меликова, Ниязи, Васифа Адыгезалова и т.д., а также народные композиции. Выступили народные артисты Фидан Гаджиева, Азер Зейналов, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Ильхам Назаров, Анар Шушалы, Джейла Сеидова, Хайям Мустафазаде, Афаг Аббасова, Сахиб Пашазаде и вокалист Амиль Гасаноглу.

Выступления сопровождалось овациями и цветами от зрителей, которые в заключении стоя приветствовали артистов.

Фото - Кямран Багиров.