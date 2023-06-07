По произведению азербайджанского автора в Бишкекском театре представят новый спектакль

В Бишкеке (Кыргызстан) на сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова 16 и 17 июня пройдет премьера спектакля "Убийцы" по произведению народного писателя Азербайджана Эльчина - "Qatil" (Убийца), сообщает Day.Az со ссылкой на сайт театра.

Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Кыргызстана Нурлан Абдыкадыров.

Это спектакль об учительнице химии, которая живёт воспоминаниями, яркость которых почти материальна. Однажды ее давний ученик, мрачноватый и странноватый молодой человек, признается ей в любви. Не менее погруженный в собственные мысли, чем сама героиня, заботливый и благородный как принц из волшебной сказки в начале, циничный и предельно жесткий - в финале, он впервые наполнит сотканное из прошлого и несбывшегося бытие женщины подлинными чувствами и ощущениями.