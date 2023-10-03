Улицы Шеки в древнем искусстве гурамы

В Шеки в рамках второго Национального фестиваля гурамы прошел марафон искусства гурамы, сообщает Day.Az.

Мероприятие началось с шествия по улицам города и продолжилось в Aşağı Karvansaray (Нижний караван-сарай, исторический памятник XVII века), где были представлены мастер-классы, образцы декоративно-прикладного искусства, красочная ярмарка.

Национальный фестиваль гурамы проводится Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Министерства культуры, Министерства науки и образования, исполнительной власти Шеки и Азербайджанского государственного агентства по туризму

Гурама (азерб. gurama - связанный, соединенный) - оригинальная лоскутная техника, использовавшаяся в Азербайджане при создании единого полотна, состоящего из отдельных кусков материала.

В Азербайджане этот вид рукоделия издревле пользовался большой популярностью, этим искусством занимались практически все девушки. Изделия из гурамы служили самым разнообразным задачам и целям. Существовала древняя традиция, согласно которой на семейных торжествах дарились различные ткани для шитья. Куски материалов, остававшиеся после пошива, не выбрасывались, а хранились, и после из них создавались яркие красочные коврики, одеяла, покрывала и другие изделия. Канонов и правил в гурама - нет, все зависит от сноровки и воображения мастерицы. Например, когда к девушке на выданье приходили сваты, ее родственницы демонстрировали изделия из гурамы, которые шила будущая невеста. По узорам и цветам лоскутков можно было определить характер девушки. Яркие и аккуратные подушки, скатерти и одеяла говорили о веселом и добродушном нраве, а мрачные оттенки подсказывали, что у невесты "сложный" характер. Кстати, существует даже поверье - если маленький ребенок вздрагивает и пугается во сне, нужно к изголовью его кроватки положить маленькую подушку из гурамы. Тогда сон малыша будет спокойным и крепким. Видимо, секрет в том, что в процессе создания подушки сохраняется энергетика мамы или бабушки ребенка. Малыш чувствует запах родных людей и понимает, что он в безопасности.

Из поколения в поколение передавалась и совершенствовалась традиция лоскутной гурамы. Менялись узоры, орнаменты и цветовые гаммы. Простые и незамысловатые геометрические узоры постепенно сменялись всё более сложными сочетаниями цвета и форм. Как и в традиционной мозаике, в гураме чем больше количество деталей, тем насыщенней цвета и более интересный орнамент. Со временем это искусство было забыто, но за последние годы вновь возрождается.